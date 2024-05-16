Ряд крупных объектов недвижимости, контролируемых семьей экс-губернатора Челябинской области, основателя холдинга «Макфа» Михаила Юревича перешел под контроль государства. Сведения о перерегистрации их на Росимущество появились в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Так, в собственность Российской Федерации перерегистрированы ООО «Проспект», ООО «Отельстрой», ООО «Универсальный магазин «Школьник», ООО «Новая планета» и ООО «Родник». Эти компании, в частности, управляют одним из лучших в Челябинске отелей Radisson Blu Hotel, двумя крупнейшими ТРК областного центра («Родник» и «Алмаз»), сетью магазинов, логистических объектов и другой коммерческой недвижимостью.
28 марта Генпрокуратура РФ подала иск в Центральный райсуд Челябинска о передаче в пользу государства всех активов «Макфа». В тот же день на активы был наложен арест. Как считают в Генпрокуратуре, бизнес связанный с «Макфой» имеет коррупционное происхождение. Два основателя холдинга, экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов, обвиняются в получении взяток и находятся в розыске. 8 мая суд удовлетворил требования Генпрокуратуры, 34 актива перешли в собственность государства. Сразу после заседания адвокаты «Макфы» и Юревича заявили, что будут оспаривать решение суда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!