16 мая 2024

Государство стало владельцем недвижимости семьи Михаила Юревича. Скрин

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Городские объекты. Челябинск, отель, рэдиссон, гостиница, челябинск
Под национализацию попали знаковые для Челябинска объекты Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Ряд крупных объектов недвижимости, контролируемых семьей экс-губернатора Челябинской области, основателя холдинга «Макфа» Михаила Юревича перешел под контроль государства. Сведения о перерегистрации их на Росимущество появились в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Так, в собственность Российской Федерации перерегистрированы ООО «Проспект», ООО «Отельстрой», ООО «Универсальный магазин «Школьник», ООО «Новая планета» и ООО «Родник». Эти компании, в частности, управляют одним из лучших в Челябинске отелей Radisson Blu Hotel, двумя крупнейшими ТРК областного центра («Родник» и «Алмаз»), сетью магазинов, логистических объектов и другой коммерческой недвижимостью.

28 марта Генпрокуратура РФ подала иск в Центральный райсуд Челябинска о передаче в пользу государства всех активов «Макфа». В тот же день на активы был наложен арест. Как считают в Генпрокуратуре, бизнес связанный с «Макфой» имеет коррупционное происхождение. Два основателя холдинга, экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов, обвиняются в получении взяток и находятся в розыске. 8 мая суд удовлетворил требования Генпрокуратуры, 34 актива перешли в собственность государства. Сразу после заседания адвокаты «Макфы» и Юревича заявили, что будут оспаривать решение суда.

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Ряд крупных объектов недвижимости, контролируемых семьей экс-губернатора Челябинской области, основателя холдинга «Макфа» Михаила Юревича перешел под контроль государства. Сведения о перерегистрации их на Росимущество появились в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Так, в собственность Российской Федерации перерегистрированы ООО «Проспект», ООО «Отельстрой», ООО «Универсальный магазин «Школьник», ООО «Новая планета» и ООО «Родник». Эти компании, в частности, управляют одним из лучших в Челябинске отелей Radisson Blu Hotel, двумя крупнейшими ТРК областного центра («Родник» и «Алмаз»), сетью магазинов, логистических объектов и другой коммерческой недвижимостью. 28 марта Генпрокуратура РФ подала иск в Центральный райсуд Челябинска о передаче в пользу государства всех активов «Макфа». В тот же день на активы был наложен арест. Как считают в Генпрокуратуре, бизнес связанный с «Макфой» имеет коррупционное происхождение. Два основателя холдинга, экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов, обвиняются в получении взяток и находятся в розыске. 8 мая суд удовлетворил требования Генпрокуратуры, 34 актива перешли в собственность государства. Сразу после заседания адвокаты «Макфы» и Юревича заявили, что будут оспаривать решение суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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