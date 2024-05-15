МВД Словакии: в Фицо выстрелили пять раз, его состояние критическое

15 мая 2024 в 23:19 Размер текста - 17 +

В премьера Словакии Роберта Фицо выстрелили пять раз, его состояние критическое после операции. Об этом рассказал глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток. «В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов, премьер в критическом состоянии, он все еще на операционном столе», — сказал Шутай-Эшток журналистам. Премьеру сделали операцию после нападения. По данным телеканала ta3, политик находится в сознании. В МВД Словакии сообщили, что на него напали по политическим соображениям. Президент России Владимир Путин назвал нападение на Фицо «чудовищным преступлением».