15 мая 2024

МВД Словакии: в Фицо выстрелили пять раз, его состояние критическое

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После покушения Роберт Фицо находится в критическом состоянии Фото:
новость из сюжета
В Словакии попытались застрелить премьер-министра Фицо

В премьера Словакии Роберта Фицо выстрелили пять раз, его состояние критическое после операции. Об этом рассказал глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток.

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«В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов, премьер в критическом состоянии, он все еще на операционном столе», — сказал Шутай-Эшток журналистам.

Премьеру сделали операцию после нападения. По данным телеканала ta3, политик находится в сознании. В МВД Словакии сообщили, что на него напали по политическим соображениям. Президент России Владимир Путин назвал нападение на Фицо «чудовищным преступлением».

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В премьера Словакии Роберта Фицо выстрелили пять раз, его состояние критическое после операции. Об этом рассказал глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток. «В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов, премьер в критическом состоянии, он все еще на операционном столе», — сказал Шутай-Эшток журналистам. Премьеру сделали операцию после нападения. По данным телеканала ta3, политик находится в сознании. В МВД Словакии сообщили, что на него напали по политическим соображениям. Президент России Владимир Путин назвал нападение на Фицо «чудовищным преступлением».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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