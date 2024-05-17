ТАСС: ВСУ оставили большинство позиций под Авдеевкой

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Солдаты ВСУ спасались бегством
Солдаты ВСУ спасались бегством Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Войска Украины покинули уже большую часть позиций в Нетайлово под Авдеевкой. Об этом сообщили в силовых структурах ДНР.

«В Нетайлове концентрировались подразделения нескольких украинских бригад. <...> Поэтапно уходили с позиций, кто-то быстрее, кто-то сопротивлялся. В итоге с большей части позиций ушли», — заявили ТАСС в силовых структурах. Там отметили, что среди бойцов ВСУ было много мобилизованных без опыта боевых действий, которые спасались бегством. 

ВС РФ продолжают бои в районе населенного пункта Нетайлово. По информации telegram-канала Wargonzo, российская армия владеет инициативой и давит на позиции ВСУ.

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Войска Украины покинули уже большую часть позиций в Нетайлово под Авдеевкой. Об этом сообщили в силовых структурах ДНР. «В Нетайлове концентрировались подразделения нескольких украинских бригад. <...> Поэтапно уходили с позиций, кто-то быстрее, кто-то сопротивлялся. В итоге с большей части позиций ушли», — заявили ТАСС в силовых структурах. Там отметили, что среди бойцов ВСУ было много мобилизованных без опыта боевых действий, которые спасались бегством.  ВС РФ продолжают бои в районе населенного пункта Нетайлово. По информации telegram-канала Wargonzo, российская армия владеет инициативой и давит на позиции ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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