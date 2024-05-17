ТАСС: ВСУ оставили большинство позиций под Авдеевкой

Войска Украины покинули уже большую часть позиций в Нетайлово под Авдеевкой. Об этом сообщили в силовых структурах ДНР.
«В Нетайлове концентрировались подразделения нескольких украинских бригад. <...> Поэтапно уходили с позиций, кто-то быстрее, кто-то сопротивлялся. В итоге с большей части позиций ушли», — заявили ТАСС в силовых структурах. Там отметили, что среди бойцов ВСУ было много мобилизованных без опыта боевых действий, которые спасались бегством.
ВС РФ продолжают бои в районе населенного пункта Нетайлово. По информации telegram-канала Wargonzo, российская армия владеет инициативой и давит на позиции ВСУ.
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