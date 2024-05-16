ВСУ атаковали несколько российских регионов: карта СВО на 16 мая

Ночью Украина предприняла попытки атаковать российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Так, результате атаки ВСУ на Севастополь не было зафиксировано пострадавших, однако произошло повреждение нескольких жилых строений. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Карта спецоперации на Украине и ход боевых действий — в материале URA.RU.
Атаки ВСУ по российским территориям
Атака ВСУ на Севастополь
ВСУ предприняли попытку атаковать Севастополь. По словам Развожаева, не было зафиксировано пострадавших, однако произошло повреждение нескольких жилых строений.
"Никто из людей не пострадал. Это главное", — подчеркнул Развожаев, выражая облегчение по поводу отсутствия жертв среди населения.
Губернатор также уточнил, что в одном из районов Северной стороны города осколки сбитой ракеты привели к повреждению двух частных домовладений и автомобиля. В другом населенном пункте от взрывной волны были повреждены окна в одном из домов. В настоящее время устанавливается тип использованных ракет, и проводится проверка на наличие не сдетонированных боеприпасов.
Атака по Белгородской области
Минобороны РФ сообщило, что ВСУ предприняли попытки террористических атак по территории России. В частности, в ночь на 16 мая были предприняты попытки ударов по приграничным регионам.
"Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда РСЗО „Ольха“, одна ракета тактического комплекса „Точка-У“ и один БПЛА над территорией Белгородской области", — отметили в ведомстве. Кроме того, были перехвачены и уничтожены беспилотные летательные аппараты над Крымом Брянской, Калужской и Тульской областями.
Атака по Калужской области
В ночь на 16 мая в Сухиничском районе Калужской области был сбит беспилотный летательный аппарат, который, по данным властей, принадлежал Украине. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, разрушений и пострадавших нет.
Обстановка в Харьковской области
По словам российского бойца с позывным «Руда», украинские вооруженные силы осуществляют обстрелы мирного населения в Харьковской области с использованием кассетных боеприпасов. "Противник пытается нас найти обстрелами, обстреливает и пристреливает дороги, дома и улицы, полностью весь поселок", — передает слова солдата telegram-канал Минобороны России.
Согласно данным, украинская армия использует в своих действиях танки, кассетные боеприпасы и FPV-дроны. Российские военнослужащие группировки «Север» контролируют часть трассы Харьков – Липцы и ведут огонь по направляющимся из Харькова бойцам ВСУ.
В ходе военных действий в Харьковской области Украины российские войска планируют образовать "санитарную зону" вдоль границы. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов. По его словам, это действие будет способствовать отодвиганию украинских вооруженных сил от границ Белгородской области.
По информации telegram-канала военкора Семена Пегова Wargonzo, северная часть населенного пункта находится под контролем ВС РФ. Активные действия артиллерии и авиации российских войск направлены против позиций ВСУ. Операции ведутся с целью укрепления занимаемых позиций и продвижения вглубь территории, передает telegram-канал.
Часовоярское направление
На направлении ведутся бои в восточном пригороде, где российские войска улучшают свои позиции, наступая с северных и южных флангов. "ВСУ всеми силами пытаются остановить продвижение ВС РФ, чтобы не допустить окружения", — передает Wargonzo.
Донецкое направление
По информации Wargonzo, на донецком фронте сохраняется напряженная обстановка: в районе Парасковиевки и Новоалександровки линия боевого столкновения остается без существенных изменений. В Георгиевке и Нетайлово продолжаются бои, а в Красногоровке и Уманском ситуация также остается напряженной. "ВС РФ владеют инициативой и давят на позиции ВСУ", — передает telegram-канал.
Запорожское направление
На запорожском фронте наблюдается продвижение ВС РФ в районе населенного пункта Работино. Боевые действия также зафиксированы северо-западнее Вербового, где продолжаются столкновения.
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