ВС РФ сбили 102 беспилотника: карта СВО на 17 мая

ВСУ пытались в ночь на 17 мая провести атаку по российским территориям сотней дронов. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили и перехватили 102 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Карта спецоперации на Украине и ход боевых действий — в материале URA.RU.
Атака ВСУ по территориям РФ
Украинские военные предприняли попытку атаковать территорию России беспилотными летательными аппаратами самолетного типа и безэкипажными катерами. Дроны ВСУ были сбиты над Крымом, Краснодарским краем, Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.
Разминирование освобожденных территорий
Военные инженеры группировки войск «Центр» активно занимаются разминированием на авдеевском направлении. Они ежедневно очищают районы города и участки дорог на освобожденных от ВСУ территориях от взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны РФ. Там же отметили, что проводится разведка кварталов, осмотр придомовых участков и укрепрайонов, которые оставили украинские военные.
Удар по опорному пункту ВСУ
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 атаковали опорный пункт и живую силу ВСУ. Удар нанесли с помощью неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. После уничтожения целей экипаж вернулся на аэродром вылета.
ВС РФ ударили «Искандером» по технике ВСУ
Российскими войсками был нанесен удар по скоплению иностранной техники украинских военных. Как сообщили в Минобороны РФ, атаку произвел расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» группировки войск «Запад».
Расчеты «Града» уничтожили опорник ВСУ под Часовом Яром
В городе Часов Яр расчеты «Град» ивановских десантников уничтожили скопление живой силы и техники врага. В Минобороны отметили, что ликвидировано до отделения пехоты ВСУ в оборудованных пунктах в заброшенных строениях.
ВС РФ продвигаются в зоне СВО
По информации «Военкоров Русской Весны», ВС РФ продолжают давить на ВСУ вдоль железной дороги севернее Кисловки на купянском направлении. Там же отметили, что российские войска продвигаются западнее и южнее населенного пункта Крахмальное, кроме того, атаки продолжаются в направлении села Берестовое.
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