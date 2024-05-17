ВС РФ сбили 102 беспилотника: карта СВО на 17 мая

ВС РФ сбили в ночь на 17 мая 102 украинских беспилотника
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Российские ПВО сбили за ночь 102 беспилотника ВСУ
Российские ПВО сбили за ночь 102 беспилотника ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ пытались в ночь на 17 мая провести атаку по российским территориям сотней дронов. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили и перехватили 102 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Карта спецоперации на Украине и ход боевых действий — в материале URA.RU.

Атака ВСУ по территориям РФ

Украинские военные предприняли попытку атаковать территорию России беспилотными летательными аппаратами самолетного типа и безэкипажными катерами. Дроны ВСУ были сбиты над Крымом, Краснодарским краем, Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.

Разминирование освобожденных территорий

Военные инженеры группировки войск «Центр» активно занимаются разминированием на авдеевском направлении. Они ежедневно очищают районы города и участки дорог на освобожденных от ВСУ территориях от взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны РФ. Там же отметили, что проводится разведка кварталов, осмотр придомовых участков и укрепрайонов, которые оставили украинские военные.

Удар по опорному пункту ВСУ

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 атаковали опорный пункт и живую силу ВСУ. Удар нанесли с помощью неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. После уничтожения целей экипаж вернулся на аэродром вылета.

ВС РФ ударили «Искандером» по технике ВСУ

Российскими войсками был нанесен удар по скоплению иностранной техники украинских военных. Как сообщили в Минобороны РФ, атаку произвел расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» группировки войск «Запад».

Расчеты «Града» уничтожили опорник ВСУ под Часовом Яром

В городе Часов Яр расчеты «Град» ивановских десантников уничтожили скопление живой силы и техники врага. В Минобороны отметили, что ликвидировано до отделения пехоты ВСУ в оборудованных пунктах в заброшенных строениях.

ВС РФ продвигаются в зоне СВО

По информации «Военкоров Русской Весны», ВС РФ продолжают давить на ВСУ вдоль железной дороги севернее Кисловки на купянском направлении. Там же отметили, что российские войска продвигаются западнее и южнее населенного пункта Крахмальное, кроме того, атаки продолжаются в направлении села Берестовое.

Условные обозначения
Условные обозначения
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ВСУ пытались в ночь на 17 мая провести атаку по российским территориям сотней дронов. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили и перехватили 102 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Карта спецоперации на Украине и ход боевых действий — в материале URA.RU. Атака ВСУ по территориям РФ Украинские военные предприняли попытку атаковать территорию России беспилотными летательными аппаратами самолетного типа и безэкипажными катерами. Дроны ВСУ были сбиты над Крымом, Краснодарским краем, Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. Разминирование освобожденных территорий Военные инженеры группировки войск «Центр» активно занимаются разминированием на авдеевском направлении. Они ежедневно очищают районы города и участки дорог на освобожденных от ВСУ территориях от взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны РФ. Там же отметили, что проводится разведка кварталов, осмотр придомовых участков и укрепрайонов, которые оставили украинские военные. Удар по опорному пункту ВСУ Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 атаковали опорный пункт и живую силу ВСУ. Удар нанесли с помощью неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. После уничтожения целей экипаж вернулся на аэродром вылета. ВС РФ ударили «Искандером» по технике ВСУ Российскими войсками был нанесен удар по скоплению иностранной техники украинских военных. Как сообщили в Минобороны РФ, атаку произвел расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» группировки войск «Запад». Расчеты «Града» уничтожили опорник ВСУ под Часовом Яром В городе Часов Яр расчеты «Град» ивановских десантников уничтожили скопление живой силы и техники врага. В Минобороны отметили, что ликвидировано до отделения пехоты ВСУ в оборудованных пунктах в заброшенных строениях. ВС РФ продвигаются в зоне СВО По информации «Военкоров Русской Весны», ВС РФ продолжают давить на ВСУ вдоль железной дороги севернее Кисловки на купянском направлении. Там же отметили, что российские войска продвигаются западнее и южнее населенного пункта Крахмальное, кроме того, атаки продолжаются в направлении села Берестовое.
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