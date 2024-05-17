Правительство оплатит строительство школ в регионах России

Мишустин распорядился выделить 13 млрд рублей на создание 20 тысяч учебных мест
© Служба новостей «URA.RU»
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На эти средства модернизируют российские школы в 12 субъектах РФ
На эти средства модернизируют российские школы в 12 субъектах РФ Фото:

Правительство выделит 12 регионам 13 млрд рублей на строительство и модернизацию учебных заведений, благодаря чему появится более 20 тысяч современных мест для школьников. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

«Изменения вносятся в распределение субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования на 2024 год», — говорится в распоряжении. Оно опубликовано на сайте правительства 17 мая.

Новые школы благодаря финансированию в 13 млрд рублей появятся в 12 регионах России. Распоряжение подготовлено правительством с целью исполнения поручений президента Владимира Путина и госпрограммы «Развитие образования». 

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Правительство выделит 12 регионам 13 млрд рублей на строительство и модернизацию учебных заведений, благодаря чему появится более 20 тысяч современных мест для школьников. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.  «Изменения вносятся в распределение субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования на 2024 год», — говорится в распоряжении. Оно опубликовано на сайте правительства 17 мая. Новые школы благодаря финансированию в 13 млрд рублей появятся в 12 регионах России. Распоряжение подготовлено правительством с целью исполнения поручений президента Владимира Путина и госпрограммы «Развитие образования». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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