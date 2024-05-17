Правительство направит миллиарды на выплаты классным руководителям

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Увеличение выплат коснется 100 тысяч классных руководителей и кураторов групп
Увеличение выплат коснется 100 тысяч классных руководителей и кураторов групп Фото:

Власти выделили 8 млрд рублей на поддержку классных руководителей из малых населенных пунктов. Соответствующие распоряжения подписаны премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и опубликованы на сайте правительства РФ 17 мая.

Из федерального бюджета будет выделено свыше 8 миллиардов рублей. «Средства направлены на поддержку классных руководителей и кураторов групп в образовательных учреждениях малых городов и населенных пунктов с численностью менее 100 тысяч человек», — говорится в распоряжении. 

Также с 1 марта 2024 года перечисленным выше педагогам будут вдвое увеличены выплаты за классное руководство — с 5 до 10 тысяч рублей. Распоряжения были приняты в соответствии с поручением Президента после его выступления с Посланием Федеральному Собранию 29 февраля. Также этим меры обсуждались во время отчета Мишустина в Госдуме 3 апреля, где глава правительства подчеркнул значимость труда педагогов в малых городах России и необходимость их поддержки.

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Власти выделили 8 млрд рублей на поддержку классных руководителей из малых населенных пунктов. Соответствующие распоряжения подписаны премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и опубликованы на сайте правительства РФ 17 мая. Из федерального бюджета будет выделено свыше 8 миллиардов рублей. «Средства направлены на поддержку классных руководителей и кураторов групп в образовательных учреждениях малых городов и населенных пунктов с численностью менее 100 тысяч человек», — говорится в распоряжении.  Также с 1 марта 2024 года перечисленным выше педагогам будут вдвое увеличены выплаты за классное руководство — с 5 до 10 тысяч рублей. Распоряжения были приняты в соответствии с поручением Президента после его выступления с Посланием Федеральному Собранию 29 февраля. Также этим меры обсуждались во время отчета Мишустина в Госдуме 3 апреля, где глава правительства подчеркнул значимость труда педагогов в малых городах России и необходимость их поддержки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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