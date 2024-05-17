Рецидивист из ЯНАО забил кулаками соседа и сбежал в ХМАО

В Губкинском (ЯНАО) неоднократно судимый местный житель избил соседа, который в результате побоев скончался. Испугавшись содеянного, мужчина выехал за пределы округа, где был задержан после обнаружения тела, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.
«Мужчина обратился к соседу с верхнего этажа с информацией о том, что тот затапливает его квартиру. Обвиняемый, недовольный визитом, жестоко его избил, потерпевший скончался. После обнаружения тела погибшего, мужчина попытался скрыться от органов предварительного расследования, убыв за пределы округа», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале.
От источников в силовых структурах корреспонденту агентства стало известно, что происшествие произошло в ночь с 26 на 27 апреля. Труп потерпевшего пролежал в квартире до 2 мая, пока мать не забеспокоилась, что ее сын не выходит на связь и попросила правоохранительные органы проверить квартиру. Сосед был вызван на допрос в качестве свидетеля, но испугался явиться и попытался скрыться. Он был задержан в Сургуте, в настоящее время заключен под стражу.
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