Адвокат раскрыл, где находится сбежавшая из семьи чеченка

Адвокат Тихонова: сбежавшая из семьи чеченка Лия Заурбекова покинула РФ
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Наталия Тихонова не раскрыла местоположение Лии Заурбековой
Наталия Тихонова не раскрыла местоположение Лии Заурбековой Фото:

Чеченка Лия Заурбекова, которая сбежала от родственников, покинула РФ. Об этом заявила адвокат Наталия Тихонова.

«Сейчас она находится не в России. Больше ничего не могу вам сказать, потому что в целях безопасности не раскрываем ни детали, ни подробности ее защиты», — заявила Тихонова в беседе с РБК. По ее словам, они с Заурбековой еще не разговаривали о дальнейших действиях.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов также сообщал, что Заурбекова находится не в РФ.  По его словам, нет подтвержденных фактов нарушения ее прав. 

Лия Заурбекова, 19-летняя девушка из Чечни, сбежала из дома из-за физического и психологического давления со стороны родственников, как она сама утверждает. В ходе решения семейных проблем она оказалась в полицейском участке, который впоследствии был окружен ее семьей. Родственники требовали вернуть Лию обратно. Историю со сбежавшей чеченкой взял под личный контроль советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов, передает телеканал 360.

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Чеченка Лия Заурбекова, которая сбежала от родственников, покинула РФ. Об этом заявила адвокат Наталия Тихонова. «Сейчас она находится не в России. Больше ничего не могу вам сказать, потому что в целях безопасности не раскрываем ни детали, ни подробности ее защиты», — заявила Тихонова в беседе с РБК. По ее словам, они с Заурбековой еще не разговаривали о дальнейших действиях. Ранее член Совета по правам человека при президенте России и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов также сообщал, что Заурбекова находится не в РФ.  По его словам, нет подтвержденных фактов нарушения ее прав.  Лия Заурбекова, 19-летняя девушка из Чечни, сбежала из дома из-за физического и психологического давления со стороны родственников, как она сама утверждает. В ходе решения семейных проблем она оказалась в полицейском участке, который впоследствии был окружен ее семьей. Родственники требовали вернуть Лию обратно. Историю со сбежавшей чеченкой взял под личный контроль советник главы Чечни Рамзана Кадырова  Адам Делимханов, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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