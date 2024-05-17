В Челябинске второй раз перенесли концерт Стаса Михайлова

Концерт Стаса Михайлова в Челябинске, запланированный на 22 мая, перенесли на 28 октября. Сообщение об этом появилось на официальном сайте городских зрелищных касс.
«Концерт Стаса Михайлова, заявленный на 22 мая, переносится на 28 октября. Все билеты действительны. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.
Ранее выступление Михайлова в Челябинске уже было перенесено с 4 апреля на 22 мая по техническим причинам. Агентство URA.RU вновь связалось с организатором мероприятия для уточнения причин изменения даты. Ответ будет опубликован после получения.
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