В Челябинске второй раз перенесли концерт Стаса Михайлова

17 мая 2024 в 15:06 Размер текста - 17 +

В первый раз концерт Михайлова перенесли по техническим причинам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Концерт Стаса Михайлова в Челябинске, запланированный на 22 мая, перенесли на 28 октября. Сообщение об этом появилось на официальном сайте городских зрелищных касс. «Концерт Стаса Михайлова, заявленный на 22 мая, переносится на 28 октября. Все билеты действительны. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении. Ранее выступление Михайлова в Челябинске уже было перенесено с 4 апреля на 22 мая по техническим причинам. Агентство URA.RU вновь связалось с организатором мероприятия для уточнения причин изменения даты. Ответ будет опубликован после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Концерт Стаса Михайлова в Челябинске, запланированный на 22 мая, перенесли на 28 октября. Сообщение об этом появилось на официальном сайте городских зрелищных касс. «Концерт Стаса Михайлова, заявленный на 22 мая, переносится на 28 октября. Все билеты действительны. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении. Ранее выступление Михайлова в Челябинске уже было перенесено с 4 апреля на 22 мая по техническим причинам. Агентство URA.RU вновь связалось с организатором мероприятия для уточнения причин изменения даты. Ответ будет опубликован после получения.