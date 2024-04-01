01 апреля 2024

В Челябинске перенесли концерт Стаса Михайлова

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор доверенных лиц штаба кандидата в президенты с президентом России Владимиром Путиным. Москва, михайлов стас
Концерт Стаса Михайлова в Челябинске перенесли на 22 мая Фото:

Концерт Стаса Михайлова в Челябинске, запланированный на 4 апреля, перенесли на 22 мая. Сообщение об этом появилось на официальном сайте городских зрелищных касс.

«Концерт Стаса Михайлова, запланированный на 4 апреля, переносится на 22 мая. Все приобретенные билеты действительны. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.

Причина переноса концерта пока неизвестна. Агентство URA.RU связалось с организатором мероприятия для уточнения причин. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.

Ранее концерт основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина в Челябинске был перенесен на следующий год. Возможной причиной переноса могло стать отсутствие спроса на билеты после теракта в «Крокус сити холле».

Обновлено по уральскому времени в 11:47:

«Концерт переносится по техническим причинам. Приобретенные билеты обменивать не нужно», — сообщил организатор.

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Концерт Стаса Михайлова в Челябинске, запланированный на 4 апреля, перенесли на 22 мая. Сообщение об этом появилось на официальном сайте городских зрелищных касс. «Концерт Стаса Михайлова, запланированный на 4 апреля, переносится на 22 мая. Все приобретенные билеты действительны. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении. Причина переноса концерта пока неизвестна. Агентство URA.RU связалось с организатором мероприятия для уточнения причин. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения. Ранее концерт основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина в Челябинске был перенесен на следующий год. Возможной причиной переноса могло стать отсутствие спроса на билеты после теракта в «Крокус сити холле». Обновлено по уральскому времени в 11:47: «Концерт переносится по техническим причинам. Приобретенные билеты обменивать не нужно», — сообщил организатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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