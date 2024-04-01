В Челябинске перенесли концерт Стаса Михайлова

02 апреля 2024 в 10:31 Размер текста - 17 +

Концерт Стаса Михайлова в Челябинске перенесли на 22 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU Концерт Стаса Михайлова в Челябинске, запланированный на 4 апреля, перенесли на 22 мая. Сообщение об этом появилось на официальном сайте городских зрелищных касс. «Концерт Стаса Михайлова, запланированный на 4 апреля, переносится на 22 мая. Все приобретенные билеты действительны. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении. Причина переноса концерта пока неизвестна. Агентство URA.RU связалось с организатором мероприятия для уточнения причин. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения. Ранее концерт основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина в Челябинске был перенесен на следующий год. Возможной причиной переноса могло стать отсутствие спроса на билеты после теракта в «Крокус сити холле». Обновлено по уральскому времени в 11:47: «Концерт переносится по техническим причинам. Приобретенные билеты обменивать не нужно», — сообщил организатор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Концерт Стаса Михайлова в Челябинске, запланированный на 4 апреля, перенесли на 22 мая. Сообщение об этом появилось на официальном сайте городских зрелищных касс. «Концерт Стаса Михайлова, запланированный на 4 апреля, переносится на 22 мая. Все приобретенные билеты действительны. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении. Причина переноса концерта пока неизвестна. Агентство URA.RU связалось с организатором мероприятия для уточнения причин. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения. Ранее концерт основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина в Челябинске был перенесен на следующий год. Возможной причиной переноса могло стать отсутствие спроса на билеты после теракта в «Крокус сити холле». Обновлено по уральскому времени в 11:47: «Концерт переносится по техническим причинам. Приобретенные билеты обменивать не нужно», — сообщил организатор.