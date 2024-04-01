В Челябинске перенесли концерт Стаса Михайлова

Концерт Стаса Михайлова в Челябинске, запланированный на 4 апреля, перенесли на 22 мая. Сообщение об этом появилось на официальном сайте городских зрелищных касс.
«Концерт Стаса Михайлова, запланированный на 4 апреля, переносится на 22 мая. Все приобретенные билеты действительны. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.
Причина переноса концерта пока неизвестна. Агентство URA.RU связалось с организатором мероприятия для уточнения причин. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.
Ранее концерт основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина в Челябинске был перенесен на следующий год. Возможной причиной переноса могло стать отсутствие спроса на билеты после теракта в «Крокус сити холле».
Обновлено по уральскому времени в 11:47:
«Концерт переносится по техническим причинам. Приобретенные билеты обменивать не нужно», — сообщил организатор.
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