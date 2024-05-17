МИД Китая сделал важное заявление о статусе КНР и России

МИД Китая: страны продолжат придерживаться принципа неприсоединения к блокам
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Россия и Китай продолжат укреплять политическое доверие, заявил Лю Бинь
Россия и Китай продолжат укреплять политическое доверие, заявил Лю Бинь Фото:

Россия и Китай продолжат придерживаться принципа неприсоединения к блокам. Об этом заявил генеральный директор Евразийского департамента МИД Китая Лю Бинь.

«В будущем две страны будут продолжать придерживаться принципа неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны», — отметили в китайском МИД. Там же заявили, что Россия и Китай продолжат укреплять взаимное политическое доверие.

Ранее президент России Владимир Путин направился с визитом в Китай. 16 мая глава РФ провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. На следующий день он посетил открытие VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине, где выступил с речью.

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Россия и Китай продолжат придерживаться принципа неприсоединения к блокам. Об этом заявил генеральный директор Евразийского департамента МИД Китая Лю Бинь. «В будущем две страны будут продолжать придерживаться принципа неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны», — отметили в китайском МИД. Там же заявили, что Россия и Китай продолжат укреплять взаимное политическое доверие. Ранее президент России Владимир Путин направился с визитом в Китай. 16 мая глава РФ провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. На следующий день он посетил открытие VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине, где выступил с речью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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