Путин дал несколько обещаний Китаю: главные заявления с открытия ЭКСПО в КНР

Президент России Владимир Путин посетил Китай с рабочим визитом. Он уже провел встречу с председателем республики Си Цзиньпином и выступил с речью на церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО. Что Путин пообещал Китаю — в материале URA.RU.
Сотрудничество России и Китая
Китайским инвесторам могут предоставить различные льготы, помощь, поддержку, доступ к технологической базе страны и высококвалифицированным российским кадрам. По словам Путина, России и Китаю надо последовательно развивать кооперацию в области высоких технологий и инноваций. Также странам стоит объединять научные и исследовательские потенциалы, особенно когда мир стоит на пороге следующей технологической революции.
Глава страны подчеркнул готовность России обеспечивать китайскую экономику экологически чистой и доступной энергией. По его словам, РФ также может поставлять китайским предприятиям, городам и поселкам свет и тепло.
Президент также отметил инициативы по сотрудничеству между регионами России и Китая. Он привел в пример планы Калужской области по развитию сотрудничества с Китаем в автомобильной сфере и созданию кластера производств строительных материалов. Также, по его словам, есть большой потенциал у сотрудничества между Дальним Востоком и северо-востоком Китая.
Президент России Владимир Путин отметил, что транспортная инфраструктура, связывающая страны, очень динамично развивается. Поэтому он заявил о намерении продолжить работу по сокращению времени досмотра грузов и транспорта на границе между Россией и Китаем.
Другие заявления
Во время вечерних переговоров Путин обсудил с Си Цзиньпином развитие двустороннего сотрудничества. Продолжить диалог на эту тему он предложил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ).
Глава РФ выразил благодарность властям Китая и жителям Харбина за бережное отношение к общей истории и сохранение памяти о советских солдатах. «Хотел бы выразить большую признательность жителям, китайским властям, которые хранят память о наших воинах-освободителях и совместных страницах боевой славы, бережно относятся к общему историческому, культурному и духовному наследию», — отметил он.
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