19 мая 2024
18 мая 2024

Челябинский жгут для остановки кровотечения у бойцов отправили на СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский жгут испытали в боевых условиях
Челябинский жгут испытали в боевых условиях Фото:

Изобретенный в Челябинске жгут для остановки кровотечения у бойцов несколькими партиями отправился на СВО. Как URA.RU сообщил его создатель Владимир Погодин, новинка накладывается на поврежденную конечность в пять раз быстрее аналогов.

«Ушло несколько партий. Фактически это жгут штурмовика, когда боец идет в атаку, его ранили, и требуется быстро остановить кровь, чтобы продолжить бой. Также изделие может использоваться у гражданского населения в зоне СВО», — рассказал URA.RU Погодин.

Автор изобретения нашел энтузиастов в Центре тактической медицины Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. Специалисты опробовали жгут на 30 курсантах, сравнив его с двумя аналогами, принятыми на вооружение. Исследование показало, что челябинский жгут в два раза эффективней.

Погодин уточнил, что обычно при наложении жгута на зимнюю одежду надо применить физическую силу. Курсанты с челябинским жгутом справились с задачей гораздо легче. При этом есть и недостатки: изделие требуется снять через 20 минут, чтобы не получить дополнительной травмы.

В настоящий момент изобретатель усовершенствовал разработку. Он предложил идеи для крепления на одежду. Погодин рассчитывает, что изделие в критический момент сможет спасти не одну жизнь.

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Изобретенный в Челябинске жгут для остановки кровотечения у бойцов несколькими партиями отправился на СВО. Как URA.RU сообщил его создатель Владимир Погодин, новинка накладывается на поврежденную конечность в пять раз быстрее аналогов. «Ушло несколько партий. Фактически это жгут штурмовика, когда боец идет в атаку, его ранили, и требуется быстро остановить кровь, чтобы продолжить бой. Также изделие может использоваться у гражданского населения в зоне СВО», — рассказал URA.RU Погодин. Автор изобретения нашел энтузиастов в Центре тактической медицины Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. Специалисты опробовали жгут на 30 курсантах, сравнив его с двумя аналогами, принятыми на вооружение. Исследование показало, что челябинский жгут в два раза эффективней. Погодин уточнил, что обычно при наложении жгута на зимнюю одежду надо применить физическую силу. Курсанты с челябинским жгутом справились с задачей гораздо легче. При этом есть и недостатки: изделие требуется снять через 20 минут, чтобы не получить дополнительной травмы. В настоящий момент изобретатель усовершенствовал разработку. Он предложил идеи для крепления на одежду. Погодин рассчитывает, что изделие в критический момент сможет спасти не одну жизнь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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