Изобретенный в Челябинске жгут для остановки кровотечения у бойцов несколькими партиями отправился на СВО. Как URA.RU сообщил его создатель Владимир Погодин, новинка накладывается на поврежденную конечность в пять раз быстрее аналогов.
«Ушло несколько партий. Фактически это жгут штурмовика, когда боец идет в атаку, его ранили, и требуется быстро остановить кровь, чтобы продолжить бой. Также изделие может использоваться у гражданского населения в зоне СВО», — рассказал URA.RU Погодин.
Автор изобретения нашел энтузиастов в Центре тактической медицины Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. Специалисты опробовали жгут на 30 курсантах, сравнив его с двумя аналогами, принятыми на вооружение. Исследование показало, что челябинский жгут в два раза эффективней.
Погодин уточнил, что обычно при наложении жгута на зимнюю одежду надо применить физическую силу. Курсанты с челябинским жгутом справились с задачей гораздо легче. При этом есть и недостатки: изделие требуется снять через 20 минут, чтобы не получить дополнительной травмы.
В настоящий момент изобретатель усовершенствовал разработку. Он предложил идеи для крепления на одежду. Погодин рассчитывает, что изделие в критический момент сможет спасти не одну жизнь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!