Главком ВСУ предупредил о прорыве ВС РФ в тыл на харьковском направлении

Александр Сырский заявил, что у ВСУ усложнилась ситуация
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ прорывают оборону украинских войск на харьковском направлении. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский.
«Противник расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров, таким образом, пытаясь заставить нас задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва», — написал Сырский в своем telegram-канале. По его словам, ВС РФ направили свои силы в тыл ВСУ.
Ранее сообщалось, что ВС РФ продвигаются в районе Волчанска и улучшили свои позиции в Харьковской области, окружая город. Украина направляет резервные силы для сдерживания наступления.
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