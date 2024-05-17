Путин высказался о планах РФ на Харьков

Владимир Путин заявил, что в харьковском наступлении РФ виноваты власти Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
У России на сегодняшний день нет планов брать Харьков. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай.
«Планов взятия Харькова на сегодняшний день нет», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления проходит на телеканале "Россия-24".
Глава государства отметил, что в начале российской операции на харьковском направлении виновны киевские власти. По его словам, такой шаг является ответной мерой на атаки ВСУ по гражданским объектам РФ.
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