Путин высказался о планах РФ на Харьков

Путин: у России нет планов брать Харьков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин заявил, что в харьковском наступлении РФ виноваты власти Украины
Владимир Путин заявил, что в харьковском наступлении РФ виноваты власти Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У России на сегодняшний день нет планов брать Харьков. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай.

«Планов взятия Харькова на сегодняшний день нет», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления проходит на телеканале "Россия-24". 

Глава государства отметил, что в начале российской операции на харьковском направлении виновны киевские власти. По его словам, такой шаг является ответной мерой на атаки ВСУ по гражданским объектам РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У России на сегодняшний день нет планов брать Харьков. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай. «Планов взятия Харькова на сегодняшний день нет», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления проходит на телеканале "Россия-24".  Глава государства отметил, что в начале российской операции на харьковском направлении виновны киевские власти. По его словам, такой шаг является ответной мерой на атаки ВСУ по гражданским объектам РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...