Арестованного свердловского замминистра увезли в другой регион. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , арест, тюрьма, наказание, преступление, руки в наручниках, наручники, задержание
Андрей Кислицын будет находится под стражей до 26 июня Фото:

Замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын, задержанный по подозрению во взятке, находится в челябинском СИЗО-7. Об этом URA.RU стало известно во время процесса, где рассматривают апелляционную жалобу стороны защиты.

В заседании он участвует по видеоконференцсвязи (ВКС). В суде рассмотрят жалобы от трех адвокатов замминистра.

Кислицын был задержан в конце апреля, однако известно об этом стало лишь 1 мая. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Ленинский районный суд отправил его под стражу до 26 июня. Вместе с Кислицыным был пойман его однокурсник, бывший депутат заксобрания (работал там в 2016—2021 годах) Павел Мякишев. По делу он проходит в качестве посредника во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Свердловские силовые структуры пока не комментируют тему.

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Замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын, задержанный по подозрению во взятке, находится в челябинском СИЗО-7. Об этом URA.RU стало известно во время процесса, где рассматривают апелляционную жалобу стороны защиты. В заседании он участвует по видеоконференцсвязи (ВКС). В суде рассмотрят жалобы от трех адвокатов замминистра. Кислицын был задержан в конце апреля, однако известно об этом стало лишь 1 мая. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Ленинский районный суд отправил его под стражу до 26 июня. Вместе с Кислицыным был пойман его однокурсник, бывший депутат заксобрания (работал там в 2016—2021 годах) Павел Мякишев. По делу он проходит в качестве посредника во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Свердловские силовые структуры пока не комментируют тему.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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