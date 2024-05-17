Арестованного свердловского замминистра увезли в другой регион. Фото

17 мая 2024 в 15:18 Размер текста - 17 +

Андрей Кислицын будет находится под стражей до 26 июня Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын, задержанный по подозрению во взятке, находится в челябинском СИЗО-7. Об этом URA.RU стало известно во время процесса, где рассматривают апелляционную жалобу стороны защиты. В заседании он участвует по видеоконференцсвязи (ВКС). В суде рассмотрят жалобы от трех адвокатов замминистра. Кислицын был задержан в конце апреля, однако известно об этом стало лишь 1 мая. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Ленинский районный суд отправил его под стражу до 26 июня. Вместе с Кислицыным был пойман его однокурсник, бывший депутат заксобрания (работал там в 2016—2021 годах) Павел Мякишев. По делу он проходит в качестве посредника во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Свердловские силовые структуры пока не комментируют тему. Фото: Сергей Бодров / URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын, задержанный по подозрению во взятке, находится в челябинском СИЗО-7. Об этом URA.RU стало известно во время процесса, где рассматривают апелляционную жалобу стороны защиты. В заседании он участвует по видеоконференцсвязи (ВКС). В суде рассмотрят жалобы от трех адвокатов замминистра. Кислицын был задержан в конце апреля, однако известно об этом стало лишь 1 мая. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Ленинский районный суд отправил его под стражу до 26 июня. Вместе с Кислицыным был пойман его однокурсник, бывший депутат заксобрания (работал там в 2016—2021 годах) Павел Мякишев. По делу он проходит в качестве посредника во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Свердловские силовые структуры пока не комментируют тему.