По делу свердловского замминистра задержали экс-депутата

02 мая 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

Павел Мякишев — однокурсник замминистра; работал в заксо в предыдущем созыве Фото: Анна Майорова © URA.RU Вместе с замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андреем Кислицыным, подозреваемым во взяточничестве, силовики задержали его однокурсника, бывшего депутата свердловского заксобрания Павла Мякишева. Об этом URA.RU рассказал источник. «По версии следствия, Мякишев мог передать Кислицыну — своему однокурснику — около двух миллионов рублей в интересах крупной энергетической компании», — поделился собеседник агентства. 28 апреля Мякишева отправили под арест, то есть в тот же день, что и Кислицына. В СИЗО Мякишев пробудет как минимум до 26 июня, рассказали URA.RU в Ленинском суде Екатеринбурга. Ранее агентство сообщало, что в деле Кислицына может фигурировать АО «ЕЭС-Гарант» (информация официально пока не подтверждена). Мякишев работал в заксо в 2016—2021 годах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вместе с замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андреем Кислицыным, подозреваемым во взяточничестве, силовики задержали его однокурсника, бывшего депутата свердловского заксобрания Павла Мякишева. Об этом URA.RU рассказал источник. «По версии следствия, Мякишев мог передать Кислицыну — своему однокурснику — около двух миллионов рублей в интересах крупной энергетической компании», — поделился собеседник агентства. 28 апреля Мякишева отправили под арест, то есть в тот же день, что и Кислицына. В СИЗО Мякишев пробудет как минимум до 26 июня, рассказали URA.RU в Ленинском суде Екатеринбурга. Ранее агентство сообщало, что в деле Кислицына может фигурировать АО «ЕЭС-Гарант» (информация официально пока не подтверждена). Мякишев работал в заксо в 2016—2021 годах.