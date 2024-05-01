01 мая 2024

По делу свердловского замминистра задержали экс-депутата

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, портрет, мякишев павел
Павел Мякишев — однокурсник замминистра; работал в заксо в предыдущем созыве Фото:

Вместе с замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андреем Кислицыным, подозреваемым во взяточничестве, силовики задержали его однокурсника, бывшего депутата свердловского заксобрания Павла Мякишева. Об этом URA.RU рассказал источник.

«По версии следствия, Мякишев мог передать Кислицыну — своему однокурснику — около двух миллионов рублей в интересах крупной энергетической компании», — поделился собеседник агентства. 28 апреля Мякишева отправили под арест, то есть в тот же день, что и Кислицына. В СИЗО Мякишев пробудет как минимум до 26 июня, рассказали URA.RU в Ленинском суде Екатеринбурга.

Ранее агентство сообщало, что в деле Кислицына может фигурировать АО «ЕЭС-Гарант» (информация официально пока не подтверждена). Мякишев работал в заксо в 2016—2021 годах.

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Вместе с замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андреем Кислицыным, подозреваемым во взяточничестве, силовики задержали его однокурсника, бывшего депутата свердловского заксобрания Павла Мякишева. Об этом URA.RU рассказал источник. «По версии следствия, Мякишев мог передать Кислицыну — своему однокурснику — около двух миллионов рублей в интересах крупной энергетической компании», — поделился собеседник агентства. 28 апреля Мякишева отправили под арест, то есть в тот же день, что и Кислицына. В СИЗО Мякишев пробудет как минимум до 26 июня, рассказали URA.RU в Ленинском суде Екатеринбурга. Ранее агентство сообщало, что в деле Кислицына может фигурировать АО «ЕЭС-Гарант» (информация официально пока не подтверждена). Мякишев работал в заксо в 2016—2021 годах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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