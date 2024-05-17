Арест продлен всем 12 фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Все фигуранты дела о "Крокусе" арестованы до 22 августа
Все фигуранты дела о "Крокусе" арестованы до 22 августа Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Всем 12 фигурантам дела о трагедии в «Крокус Сити Холле» 22 марта продлили арест до 22 августа. В ходе заседания суда пребывание в заключении было продлено для последних четырех причастных к теракту. 

«Арест до 22 августа продлили еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе" — Исроилу Исломову*, Аминчону Исломову*, Диловару Исломову* и Алишеру Касимову* (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)», — заявили на заседании. Приговор передает корреспондент «Известий» с места событий.

Днем ранее арест был продлен Лутфуллои Назримаду*, Курбонову Джумахону Бегиджоновичу*, Юсуфзоде Якубджону Давлатхону*, Шарипзоде Муххамада Заиру* (внесены в список террористов и экстремистов). 

*Внесены в перечень террористов и экстремистов 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Всем 12 фигурантам дела о трагедии в «Крокус Сити Холле» 22 марта продлили арест до 22 августа. В ходе заседания суда пребывание в заключении было продлено для последних четырех причастных к теракту.  «Арест до 22 августа продлили еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе" — Исроилу Исломову*, Аминчону Исломову*, Диловару Исломову* и Алишеру Касимову* (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)», — заявили на заседании. Приговор передает корреспондент «Известий» с места событий. Днем ранее арест был продлен Лутфуллои Назримаду*, Курбонову Джумахону Бегиджоновичу*, Юсуфзоде Якубджону Давлатхону*, Шарипзоде Муххамада Заиру* (внесены в список террористов и экстремистов).  *Внесены в перечень террористов и экстремистов 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...