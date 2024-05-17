Путин объяснил повышение Мантурова

Назначение Дениса Мантурова с должности главы Минпромторга на пост первого вице-премьера обусловлено стремлением сосредоточить административные ресурсы для достижения необходимых результатов спецоперации на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Я поддержал идею о том, чтобы Дениса Валентиновича Мантурова сделать первым заместителем в правительстве именно в силу того, что мы хотим сосредоточить административные ресурсы на достижении основной задачи, которая сегодня стоит перед страной – достижение нужных нам результатов в рамках проведения спецоперации", — сказал Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24».
Смена состава правительства России началась после инаугурации Путина 7 мая. Ранее должность первого вице-премьера занимал Андрей Белоусов, который после перестановок стал министром обороны.
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