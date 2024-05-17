Путин объяснил повышение Мантурова

Путин: повышение Мантурова необходимо для достижения целей СВО
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Денис Мантуров (на фото) поможет сосредоточить ресурсы для достижения результатов на СВО, сказал Владимир Путин
Денис Мантуров (на фото) поможет сосредоточить ресурсы для достижения результатов на СВО, сказал Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Смена правительства РФ-2024

Назначение Дениса Мантурова с должности главы Минпромторга на пост первого вице-премьера обусловлено стремлением сосредоточить административные ресурсы для достижения необходимых результатов спецоперации на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Я поддержал идею о том, чтобы Дениса Валентиновича Мантурова сделать первым заместителем в правительстве именно в силу того, что мы хотим сосредоточить административные ресурсы на достижении основной задачи, которая сегодня стоит перед страной – достижение нужных нам результатов в рамках проведения спецоперации", — сказал Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24».

Смена состава правительства России началась после инаугурации Путина 7 мая. Ранее должность первого вице-премьера занимал Андрей Белоусов, который после перестановок стал министром обороны. 

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Назначение Дениса Мантурова с должности главы Минпромторга на пост первого вице-премьера обусловлено стремлением сосредоточить административные ресурсы для достижения необходимых результатов спецоперации на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Я поддержал идею о том, чтобы Дениса Валентиновича Мантурова сделать первым заместителем в правительстве именно в силу того, что мы хотим сосредоточить административные ресурсы на достижении основной задачи, которая сегодня стоит перед страной – достижение нужных нам результатов в рамках проведения спецоперации", — сказал Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24». Смена состава правительства России началась после инаугурации Путина 7 мая. Ранее должность первого вице-премьера занимал Андрей Белоусов, который после перестановок стал министром обороны. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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