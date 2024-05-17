Во Франции рассказали о сюрпризе России для США в Харьковской области

Продвижение российских солдат в Харьковской области стало сюрпризом для США, так как даже американская разведка не смогла этого предвидеть. Об этом рассказал французский генерал Брюно Клермон.
"Это (продвижение российских сил под Харьковом — прим. URA.RU) не только сюрприз для украинской армии, но также для нас всех. Не было даже предупреждения от американской разведки", — отметил Брюно Клермон в интервью журналу французскому журналу Valeurs Actuelles. Он также обозначил, что не уверен, что американская разведка в принципе знала о прорыве российских солдат.
Харьковская область считается самой проблемной для Украины в настоящий момент. Уже сейчас российские солдаты освободили более 200 квадратных километров в Харьковской области, подчеркивал глава российской администрации региона Виталий Ганчев. Северная часть региона уже частично освобождена, уточнил он.
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