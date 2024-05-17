Во Франции рассказали о сюрпризе России для США в Харьковской области

Французский генерал Клермон: разведка США не знала о продвижении РФ в Харькове
© Служба новостей «URA.RU»
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Разведка США не знала о продвижении российских солдат в Харьковской области
Разведка США не знала о продвижении российских солдат в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Продвижение российских солдат в Харьковской области стало сюрпризом для США, так как даже американская разведка не смогла этого предвидеть. Об этом рассказал французский генерал Брюно Клермон. 

"Это (продвижение российских сил под Харьковом — прим. URA.RU) не только сюрприз для украинской армии, но также для нас всех. Не было даже предупреждения от американской разведки", — отметил Брюно Клермон в интервью журналу французскому журналу Valeurs Actuelles. Он также обозначил, что не уверен, что американская разведка в принципе знала о прорыве российских солдат. 

Харьковская область считается самой проблемной для Украины в настоящий момент. Уже сейчас российские солдаты освободили более 200 квадратных километров в Харьковской области, подчеркивал глава российской администрации региона Виталий Ганчев. Северная часть региона уже частично освобождена, уточнил он.

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Продвижение российских солдат в Харьковской области стало сюрпризом для США, так как даже американская разведка не смогла этого предвидеть. Об этом рассказал французский генерал Брюно Клермон.  "Это (продвижение российских сил под Харьковом — прим. URA.RU) не только сюрприз для украинской армии, но также для нас всех. Не было даже предупреждения от американской разведки", — отметил Брюно Клермон в интервью журналу французскому журналу Valeurs Actuelles. Он также обозначил, что не уверен, что американская разведка в принципе знала о прорыве российских солдат.  Харьковская область считается самой проблемной для Украины в настоящий момент. Уже сейчас российские солдаты освободили более 200 квадратных километров в Харьковской области, подчеркивал глава российской администрации региона Виталий Ганчев. Северная часть региона уже частично освобождена, уточнил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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