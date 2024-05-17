Нидерландская Yandex NV закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса

17 мая 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

Нидерландская Yandex NV прошла через первый эта продажи своего российского бизнеса Фото: Георгий Бергал © URA.RU Нидерландское отделение «Яндекса» Yandex NV объявило об успешном закрытии первого этапа сделки по продаже своего российского бизнеса. Компания намерена продать весь соответствующий российский бизнес приблизительно за 475 миллиардов рублей (примерно 5,2 миллиарда долларов США). Об этом сообщается в пресс-релизе голландской компании. «Мы рады сообщить, что первоначальное закрытие сделки произошло в соответствии с условиями, описанными в проспекте акционеров YNV от 8 февраля 2024 года. В ходе первого этапа продажи бизнеса, Yandex NV продала примерно 68% акций», — следует из пресс-релиза компании, опубликованного на их сайте. Оставшиеся этапы по продаже нидерландская компания намерена завершить в течение двух месяцев. Акционеры нидерландской Yandex N.V. одобрили сделку по продаже бизнеса Яндекса еще в марте 2024 года. Отмечалось, что покупателем доли станет ЗПИФ «Консорциум.Первый». Новой головной компанией стало МКПАО «Яндекс», к которому и относится «Консорциум». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нидерландское отделение «Яндекса» Yandex NV объявило об успешном закрытии первого этапа сделки по продаже своего российского бизнеса. Компания намерена продать весь соответствующий российский бизнес приблизительно за 475 миллиардов рублей (примерно 5,2 миллиарда долларов США). Об этом сообщается в пресс-релизе голландской компании. «Мы рады сообщить, что первоначальное закрытие сделки произошло в соответствии с условиями, описанными в проспекте акционеров YNV от 8 февраля 2024 года. В ходе первого этапа продажи бизнеса, Yandex NV продала примерно 68% акций», — следует из пресс-релиза компании, опубликованного на их сайте. Оставшиеся этапы по продаже нидерландская компания намерена завершить в течение двух месяцев. Акционеры нидерландской Yandex N.V. одобрили сделку по продаже бизнеса Яндекса еще в марте 2024 года. Отмечалось, что покупателем доли станет ЗПИФ «Консорциум.Первый». Новой головной компанией стало МКПАО «Яндекс», к которому и относится «Консорциум».