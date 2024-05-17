Зеленский подписал закон об отправке на фронт осужденных

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Владимир Зеленский официально разрешил отправлять заключенных на фронт
Владимир Зеленский официально разрешил отправлять заключенных на фронт Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий отправлять заключенных на фронт. Соответствующий проект опубликован на официальном сайте Верховной Рады. 

Закон, позволяет отправить заключенных на фронт в обмен на условно-досрочное освобождение. В связи с этим внесены правки в Уголовные кодексы страны.  "О внедрении института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для непосредственного их участия в обороне страны, защите ее независимости и территориальной целостности", — носит название законодательная инициатива. Проект опубликован на сайте Рады. 

Украинское издание "Страна" ранее анализировало данный законопроект. Авторы пришли к выводу, что в лучшем случае на фронт могут быть отправлены не более 15 тысяч заключенных. Президент Украины Зеленский ранее также ужесточил мобилизацию в целом. В Раде также подчеркивали, что уклонистов ждет суд без апелляции, передает RT

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий отправлять заключенных на фронт. Соответствующий проект опубликован на официальном сайте Верховной Рады.  Закон, позволяет отправить заключенных на фронт в обмен на условно-досрочное освобождение. В связи с этим внесены правки в Уголовные кодексы страны.  "О внедрении института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для непосредственного их участия в обороне страны, защите ее независимости и территориальной целостности", — носит название законодательная инициатива. Проект опубликован на сайте Рады.  Украинское издание "Страна" ранее анализировало данный законопроект. Авторы пришли к выводу, что в лучшем случае на фронт могут быть отправлены не более 15 тысяч заключенных. Президент Украины Зеленский ранее также ужесточил мобилизацию в целом. В Раде также подчеркивали, что уклонистов ждет суд без апелляции, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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