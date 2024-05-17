Зеленский подписал закон об отправке на фронт осужденных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий отправлять заключенных на фронт. Соответствующий проект опубликован на официальном сайте Верховной Рады.
Закон, позволяет отправить заключенных на фронт в обмен на условно-досрочное освобождение. В связи с этим внесены правки в Уголовные кодексы страны. "О внедрении института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для непосредственного их участия в обороне страны, защите ее независимости и территориальной целостности", — носит название законодательная инициатива. Проект опубликован на сайте Рады.
Украинское издание "Страна" ранее анализировало данный законопроект. Авторы пришли к выводу, что в лучшем случае на фронт могут быть отправлены не более 15 тысяч заключенных. Президент Украины Зеленский ранее также ужесточил мобилизацию в целом. В Раде также подчеркивали, что уклонистов ждет суд без апелляции, передает RT.
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