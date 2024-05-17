Около пяти тысяч украинских зеков хотят пойти на фронт ради погашения срока

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Украинские военные высказывались против отправки заключенных на фронт, сказала Елена Высоцкая
Украинские военные высказывались против отправки заключенных на фронт, сказала Елена Высоцкая Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине четыре с половиной тысяч заключенных готовы пойти на фронт ради погашения тюремного срока. Об этом сообщила замминистра юстиции страны Елена Высоцкая.

«4500 осужденных ответили: «Да». При этом следует понимать, что администрации пенитенциарных учреждений не опрашивали заключенных по статьям Уголовного кодекса, часть из которых в настоящее время не подлежит мобилизации», — сказала Елена Высоцкая в интервью изданию «Общественное».

Замминистра уточнила, что ни правительство, ни военные не хотели одобрять отправку заключенных в зону российской спецоперации. Тем не менее в ходе обсуждения закона о мобилизации ситуация изменилась, сказала Высоцкая.

Желание зеков отправиться на фронт прокомментировал и депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Он заявил, что количество в почти пять тысяч — это «целая бригада».

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На Украине четыре с половиной тысяч заключенных готовы пойти на фронт ради погашения тюремного срока. Об этом сообщила замминистра юстиции страны Елена Высоцкая. «4500 осужденных ответили: «Да». При этом следует понимать, что администрации пенитенциарных учреждений не опрашивали заключенных по статьям Уголовного кодекса, часть из которых в настоящее время не подлежит мобилизации», — сказала Елена Высоцкая в интервью изданию «Общественное». Замминистра уточнила, что ни правительство, ни военные не хотели одобрять отправку заключенных в зону российской спецоперации. Тем не менее в ходе обсуждения закона о мобилизации ситуация изменилась, сказала Высоцкая. Желание зеков отправиться на фронт прокомментировал и депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Он заявил, что количество в почти пять тысяч — это «целая бригада».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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