Около пяти тысяч украинских зеков хотят пойти на фронт ради погашения срока

На Украине четыре с половиной тысяч заключенных готовы пойти на фронт ради погашения тюремного срока. Об этом сообщила замминистра юстиции страны Елена Высоцкая.
«4500 осужденных ответили: «Да». При этом следует понимать, что администрации пенитенциарных учреждений не опрашивали заключенных по статьям Уголовного кодекса, часть из которых в настоящее время не подлежит мобилизации», — сказала Елена Высоцкая в интервью изданию «Общественное».
Замминистра уточнила, что ни правительство, ни военные не хотели одобрять отправку заключенных в зону российской спецоперации. Тем не менее в ходе обсуждения закона о мобилизации ситуация изменилась, сказала Высоцкая.
Желание зеков отправиться на фронт прокомментировал и депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Он заявил, что количество в почти пять тысяч — это «целая бригада».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.