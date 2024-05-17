В Свердловскую область придут заморозки

17 мая 2024 в 19:04 Размер текста - 17 +

Температура воздуха упадет до -3 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области в ближайшую неделю ожидаются заморозки. Температура воздуха, по предварительным данным, упадет до -3 градусов, рассказал синоптик Алексей Пулин. «До -3 градусов температура упадет во всем регионе, за исключением юго-востока 19 мая. На следующий день ожидается до 0 градусов в южной части, а на юго-западе до -3. На севере и северо-западе региона температура упадет до -2 градусов, а 23 мая холода до -3 градусов придут в северную часть», — следует из прогноза Пулина, опубликованном в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Он отметил, что морозы исключены 18 и 21 мая. Первая половина мая в Екатеринбурге стала самой холодной в 21-м веке. Средняя температура за данный период достигла лишь 5,3 градуса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области в ближайшую неделю ожидаются заморозки. Температура воздуха, по предварительным данным, упадет до -3 градусов, рассказал синоптик Алексей Пулин. «До -3 градусов температура упадет во всем регионе, за исключением юго-востока 19 мая. На следующий день ожидается до 0 градусов в южной части, а на юго-западе до -3. На севере и северо-западе региона температура упадет до -2 градусов, а 23 мая холода до -3 градусов придут в северную часть», — следует из прогноза Пулина, опубликованном в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Он отметил, что морозы исключены 18 и 21 мая. Первая половина мая в Екатеринбурге стала самой холодной в 21-м веке. Средняя температура за данный период достигла лишь 5,3 градуса.