В Свердловскую область придут заморозки

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Морозы. Курган, погода, заморозки, иней, ветка дерева, холод
Температура воздуха упадет до -3 градусов Фото:

В Свердловской области в ближайшую неделю ожидаются заморозки. Температура воздуха, по предварительным данным, упадет до -3 градусов, рассказал синоптик Алексей Пулин.

«До -3 градусов температура упадет во всем регионе, за исключением юго-востока 19 мая. На следующий день ожидается до 0 градусов в южной части, а на юго-западе до -3. На севере и северо-западе региона температура упадет до -2 градусов, а 23 мая холода до -3 градусов придут в северную часть», — следует из прогноза Пулина, опубликованном в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Он отметил, что морозы исключены 18 и 21 мая.

Первая половина мая в Екатеринбурге стала самой холодной в 21-м веке. Средняя температура за данный период достигла лишь 5,3 градуса.

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В Свердловской области в ближайшую неделю ожидаются заморозки. Температура воздуха, по предварительным данным, упадет до -3 градусов, рассказал синоптик Алексей Пулин. «До -3 градусов температура упадет во всем регионе, за исключением юго-востока 19 мая. На следующий день ожидается до 0 градусов в южной части, а на юго-западе до -3. На севере и северо-западе региона температура упадет до -2 градусов, а 23 мая холода до -3 градусов придут в северную часть», — следует из прогноза Пулина, опубликованном в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Он отметил, что морозы исключены 18 и 21 мая. Первая половина мая в Екатеринбурге стала самой холодной в 21-м веке. Средняя температура за данный период достигла лишь 5,3 градуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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