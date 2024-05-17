Reuters: США ослабят санкции в отношении России

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США могут снять часть санкций против РФ, связанных с импортом алмазов, передает Reuters
США могут снять часть санкций против РФ, связанных с импортом алмазов, передает Reuters Фото:
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США пересматривают санкции в отношении российских алмазов. Изначально страны G7 в декабре 2023 года отказались от импорта алмазов из РФ. Затем Вашингтон ввел соответствующий запрет. Однако он был вынужден передумать после того, как против начали выступать страны Африки, Индия и сами американские ювелиры. Об это сообщает Reuters. 

"Соединенные Штаты пересматривают самые строгие ограничения, связанные с запретом на импорт российских алмазов", — передают журналисты, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. Те отмечали, что страны G7 инициировали рабочие встречи по этому поводу, но Вашингтон, затем, отключался от связи.

Сам госдеп США никак не прокомментировал информацию. Тем не менее один из представителей администрации американского главы Джо Байдена подчеркнул, что Штаты продолжают работать со странами G7. США запретили импорт российских алмазов в феврале 2024 года. 

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США пересматривают санкции в отношении российских алмазов. Изначально страны G7 в декабре 2023 года отказались от импорта алмазов из РФ. Затем Вашингтон ввел соответствующий запрет. Однако он был вынужден передумать после того, как против начали выступать страны Африки, Индия и сами американские ювелиры. Об это сообщает Reuters.  "Соединенные Штаты пересматривают самые строгие ограничения, связанные с запретом на импорт российских алмазов", — передают журналисты, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. Те отмечали, что страны G7 инициировали рабочие встречи по этому поводу, но Вашингтон, затем, отключался от связи. Сам госдеп США никак не прокомментировал информацию. Тем не менее один из представителей администрации американского главы Джо Байдена подчеркнул, что Штаты продолжают работать со странами G7. США запретили импорт российских алмазов в феврале 2024 года. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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