Захарова: РФ не потерпит посягательства на свою территорию Украиной и Западом

Россия не оставит без ответа все атаки по своей территории с применением западного вооружения. С таким предупреждением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вновь хотели бы недвусмысленно предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, другие западные столицы, а также подконтрольный им Киев, что они играют с огнем. Россия не оставит без ответа подобные посягательства на свою территорию", — подчеркнула Мария Захарова. Комментарий официального представителя МИД опубликован на сайте ведомства.
Заявление представителя российского МИД прозвучало на фоне недавних украинских атак по территории Крыма, Краснодарского края, Белгородской и Курской областей. За последние два дня Киев задействовал около сотни беспилотников. Все атаки были отражены средствами российской ПВО.
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