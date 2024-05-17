Захарова: РФ не потерпит посягательства на свою территорию Украиной и Западом

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Мария Захарова обратилась к странам Запада с заявлением о том, что Россия не оставит без ответа все атаки по своей территории
Мария Захарова обратилась к странам Запада с заявлением о том, что Россия не оставит без ответа все атаки по своей территории Фото:

Россия не оставит без ответа все атаки по своей территории с применением западного вооружения. С таким предупреждением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

"Вновь хотели бы недвусмысленно предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, другие западные столицы, а также подконтрольный им Киев, что они играют с огнем. Россия не оставит без ответа подобные посягательства на свою территорию", — подчеркнула Мария Захарова. Комментарий официального представителя МИД опубликован на сайте ведомства. 

Заявление представителя российского МИД прозвучало на фоне недавних украинских атак по территории Крыма, Краснодарского края, Белгородской и Курской областей. За последние два дня Киев задействовал около сотни беспилотников. Все атаки были отражены средствами российской ПВО. 

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Россия не оставит без ответа все атаки по своей территории с применением западного вооружения. С таким предупреждением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.  "Вновь хотели бы недвусмысленно предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, другие западные столицы, а также подконтрольный им Киев, что они играют с огнем. Россия не оставит без ответа подобные посягательства на свою территорию", — подчеркнула Мария Захарова. Комментарий официального представителя МИД опубликован на сайте ведомства.  Заявление представителя российского МИД прозвучало на фоне недавних украинских атак по территории Крыма, Краснодарского края, Белгородской и Курской областей. За последние два дня Киев задействовал около сотни беспилотников. Все атаки были отражены средствами российской ПВО. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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