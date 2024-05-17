ВСУ атаковали российские регионы 102 беспилотниками

ВСУ атаковали российские регионы РФ 102 беспилотниками
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На Крымом перехватили и уничтожили 51 дрон ВСУ
На Крымом перехватили и уничтожили 51 дрон ВСУ Фото:

Системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили и перехватили значительное количество украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, 102 дрона пытались атаковать российские регионы. 

«Пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров ВМС Украины», — сообщили в ведомстве. Также отметили, что ПВО РФ ночью ликвидировала и перехватила 51 украинский дрон над Крымом, 44 — над Краснодарским краем, шесть — над Белгородской и один над Курской областями. 

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что дети в Севастополе не могут посещать учебные заведения из-за атак со стороны ВСУ. Он принял решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего профессионального образования и детских садах, передает RT.

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Системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили и перехватили значительное количество украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, 102 дрона пытались атаковать российские регионы.  «Пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров ВМС Украины», — сообщили в ведомстве. Также отметили, что ПВО РФ ночью ликвидировала и перехватила 51 украинский дрон над Крымом, 44 — над Краснодарским краем, шесть — над Белгородской и один над Курской областями.  Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что дети в Севастополе не могут посещать учебные заведения из-за атак со стороны ВСУ. Он принял решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего профессионального образования и детских садах, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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