ВСУ атаковали российские регионы 102 беспилотниками

Системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили и перехватили значительное количество украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, 102 дрона пытались атаковать российские регионы.
«Пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров ВМС Украины», — сообщили в ведомстве. Также отметили, что ПВО РФ ночью ликвидировала и перехватила 51 украинский дрон над Крымом, 44 — над Краснодарским краем, шесть — над Белгородской и один над Курской областями.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что дети в Севастополе не могут посещать учебные заведения из-за атак со стороны ВСУ. Он принял решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего профессионального образования и детских садах, передает RT.
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