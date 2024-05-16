16 мая 2024

В ХМАО полиция патрулирует город в поисках разгуливающего по улицам медведя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция продолжает патрулировать город в поисках медведя
Полиция продолжает патрулировать город в поисках медведя Фото:

В ХМАО полиция патрулирует город в поисках медведя, который бегал по улицам Лангепаса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Сотрудники полиции выезжали на вызов, но никакого медведя не нашли», – сообщили в пресс-службе полиции. Сотрудникам поставлена задача выгнать медведя за пределы города, если он будет найден.

В мэрии Лангепаса URA.RU рассказали, что с 16 мая на протяжении нескольких дней жители города видели медведя, гуляющего в разных районах. «По внешним признакам зверь является молодой особью в возрасте 2 – 3 лет. Наиболее вероятно, что в город он пришел в поисках корма или из любопытства, что свойственно для молодых особей. Агрессии к людям он не проявлял, что, тем не менее, не исключает угрозы для жизни и здоровья населения при неправильном поведении людей», – прокомментировали в администрации. Сотрудники полиции, Росгвардии и специалисты мэрии Лангепаса продолжают патрулировать город.

В Лангепасе 16 мая возле больницы горожане заметили медведя. Местная жительница прислала видео агентству, на котором животное переворачивает мусорный бак.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО полиция патрулирует город в поисках медведя, который бегал по улицам Лангепаса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Сотрудники полиции выезжали на вызов, но никакого медведя не нашли», – сообщили в пресс-службе полиции. Сотрудникам поставлена задача выгнать медведя за пределы города, если он будет найден. В мэрии Лангепаса URA.RU рассказали, что с 16 мая на протяжении нескольких дней жители города видели медведя, гуляющего в разных районах. «По внешним признакам зверь является молодой особью в возрасте 2 – 3 лет. Наиболее вероятно, что в город он пришел в поисках корма или из любопытства, что свойственно для молодых особей. Агрессии к людям он не проявлял, что, тем не менее, не исключает угрозы для жизни и здоровья населения при неправильном поведении людей», – прокомментировали в администрации. Сотрудники полиции, Росгвардии и специалисты мэрии Лангепаса продолжают патрулировать город. В Лангепасе 16 мая возле больницы горожане заметили медведя. Местная жительница прислала видео агентству, на котором животное переворачивает мусорный бак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...