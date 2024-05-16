В ХМАО полиция патрулирует город в поисках разгуливающего по улицам медведя

В ХМАО полиция патрулирует город в поисках медведя, который бегал по улицам Лангепаса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«Сотрудники полиции выезжали на вызов, но никакого медведя не нашли», – сообщили в пресс-службе полиции. Сотрудникам поставлена задача выгнать медведя за пределы города, если он будет найден.
В мэрии Лангепаса URA.RU рассказали, что с 16 мая на протяжении нескольких дней жители города видели медведя, гуляющего в разных районах. «По внешним признакам зверь является молодой особью в возрасте 2 – 3 лет. Наиболее вероятно, что в город он пришел в поисках корма или из любопытства, что свойственно для молодых особей. Агрессии к людям он не проявлял, что, тем не менее, не исключает угрозы для жизни и здоровья населения при неправильном поведении людей», – прокомментировали в администрации. Сотрудники полиции, Росгвардии и специалисты мэрии Лангепаса продолжают патрулировать город.
В Лангепасе 16 мая возле больницы горожане заметили медведя. Местная жительница прислала видео агентству, на котором животное переворачивает мусорный бак.
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