«Военная хроника»: РФ ударила по украинскому складу в Одессе ракетами «Искандер»

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Удар по складу в Одессе был нанесен "Искандерами"
Удар по складу в Одессе был нанесен "Искандерами" Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные при помощи ракетных комплексов "Искандер" уничтожили склад украинского вооружения в Одессе. Об этом сообщает telegram-канал "Военная хроника".

"России запустили две ракеты «Искандеров» по складу вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе. <...> Полыхнуло не хуже, чем в ходе недавнего удара по ВСУ в Харьковской области", - передают авторы канала.

В результате поражения объекта произошел мощный взрыв. Сегодня уже второй раз в Одессе отмечается взрыв большой мощности. В регионе также была объявлена воздушная тревога.

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Российские военные при помощи ракетных комплексов "Искандер" уничтожили склад украинского вооружения в Одессе. Об этом сообщает telegram-канал "Военная хроника". "России запустили две ракеты «Искандеров» по складу вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе. <...> Полыхнуло не хуже, чем в ходе недавнего удара по ВСУ в Харьковской области", - передают авторы канала. В результате поражения объекта произошел мощный взрыв. Сегодня уже второй раз в Одессе отмечается взрыв большой мощности. В регионе также была объявлена воздушная тревога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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