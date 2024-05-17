«Военная хроника»: РФ ударила по украинскому складу в Одессе ракетами «Искандер»

Удар по складу в Одессе был нанесен "Искандерами"
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные при помощи ракетных комплексов "Искандер" уничтожили склад украинского вооружения в Одессе. Об этом сообщает telegram-канал "Военная хроника".
"России запустили две ракеты «Искандеров» по складу вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе. <...> Полыхнуло не хуже, чем в ходе недавнего удара по ВСУ в Харьковской области", - передают авторы канала.
В результате поражения объекта произошел мощный взрыв. Сегодня уже второй раз в Одессе отмечается взрыв большой мощности. В регионе также была объявлена воздушная тревога.
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