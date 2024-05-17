Клава Кока выступит в Магнитогорске на концерте в честь «Металлурга»

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Празднование Дня города. Челябинск , шоу, праздник, клава кока
Первым артистом на концерте в честь победы «Металлурга» станет Клава Кока Фото:

В Магнитогорске Челябинской области 31 мая на чествовании команды «Металлург», выигравшей Кубок Гагарина, выступит певица Клава Кока. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

«31 мая состоится праздничный концерт в честь чествования „Металлурга“. Первым артистом станет Клава Кока», — сообщили в пресс-службе.

В апреле «Металлург» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Команда обошла ярославский «Локомотив» в финальной серии плей-офф Чемпионата КХЛ. Ранее «магнитка» выигрывала кубок в сезонах 2013-2014 и 2015—2016 годов.

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В Магнитогорске Челябинской области 31 мая на чествовании команды «Металлург», выигравшей Кубок Гагарина, выступит певица Клава Кока. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба. «31 мая состоится праздничный концерт в честь чествования „Металлурга“. Первым артистом станет Клава Кока», — сообщили в пресс-службе. В апреле «Металлург» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Команда обошла ярославский «Локомотив» в финальной серии плей-офф Чемпионата КХЛ. Ранее «магнитка» выигрывала кубок в сезонах 2013-2014 и 2015—2016 годов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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