Клава Кока выступит в Магнитогорске на концерте в честь «Металлурга»

Первым артистом на концерте в честь победы «Металлурга» станет Клава Кока
В Магнитогорске Челябинской области 31 мая на чествовании команды «Металлург», выигравшей Кубок Гагарина, выступит певица Клава Кока. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.
«31 мая состоится праздничный концерт в честь чествования „Металлурга“. Первым артистом станет Клава Кока», — сообщили в пресс-службе.
В апреле «Металлург» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Команда обошла ярославский «Локомотив» в финальной серии плей-офф Чемпионата КХЛ. Ранее «магнитка» выигрывала кубок в сезонах 2013-2014 и 2015—2016 годов.
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