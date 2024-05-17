Зеленский призвал украинцев экономить электричество

Украинцам вскоре нужно будет рационально использовать электричество. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, заявив о готовящихся ремонтных работах.
«Готовимся к следующему отопительному сезону, и это предполагает, в частности, плановые ремонты и подготовку атомной генерации. Поэтому сейчас снова есть потребность в очень рациональном, продуманном потреблении электричества», — написал Владимир Зеленский у себя в telegram-канале.
Также украинский лидер заявил о необходимости информирования граждан об отключениях электроэнергии и нагрузках. Все это, по его словам, нужно обеспечить на правительственном уровне.
Ранее украинское издание "Страна" писало, что электричество в Киеве будет подаваться только на четыре часа в сутки. Причиной тому стали проблемы в энергетической системы Украины. По словам министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы, было повреждено более половины энергосистемы.
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