Моор отчитался о ситуации с паводком в Тюменской области перед главой МЧС России

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Паводок, Кошкаргай. Ишимский район. Тюмень, половодье, чрезвычайная ситуация, дамба, укрепление, паводок, наводнение, потоп, строительство, стихийное бедствие, разлив
На реке Ишим идет снижение уровня воды Фото:
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В Тюменской области по состоянию на 17 мая в результате паводка было затоплено свыше 490 домов, 10 мостов и 38 участков автодорог. Такие промежуточные итоги борьбы с большой водой озвучил губернатор региона Александр Моор главе МЧС России Александру Куренкову.

«О промежуточных итогах борьбы с паводком рассказал сегодня главе МЧС Александру Куренкову на заседании правительственной комиссии. С апреля на территории Тюменской области были подтоплены свыше 490 домов, на сегодня 220 освободились от воды. Также паводок затронул 10 мостов и 38 участков автомобильных дорог», — поделился Моор в своем telegram-канале.

Всего из опасных зоны было эвакуировано более 2900 тюменцев, большая часть из них была размещена у родственников и знакомых. Моор добавил, что цифры эти не окончательные, так как если на реке Ишим идет снижение уровня воды, то на Иртыше пик еще не достигнут.

Куренков и глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин 16 мая прибыли в Тобольск (Тюменская область) для контроля работ, осуществляемых в связи с паводком. Они провели совещание по оперативной обстановке в регионе и заслушали доклад о предпринимаемых мерах. Куренков поблагодарил тюменцев за ответственный и самоотверженный подход к борьбе с паводком.

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В Тюменской области по состоянию на 17 мая в результате паводка было затоплено свыше 490 домов, 10 мостов и 38 участков автодорог. Такие промежуточные итоги борьбы с большой водой озвучил губернатор региона Александр Моор главе МЧС России Александру Куренкову. «О промежуточных итогах борьбы с паводком рассказал сегодня главе МЧС Александру Куренкову на заседании правительственной комиссии. С апреля на территории Тюменской области были подтоплены свыше 490 домов, на сегодня 220 освободились от воды. Также паводок затронул 10 мостов и 38 участков автомобильных дорог», — поделился Моор в своем telegram-канале. Всего из опасных зоны было эвакуировано более 2900 тюменцев, большая часть из них была размещена у родственников и знакомых. Моор добавил, что цифры эти не окончательные, так как если на реке Ишим идет снижение уровня воды, то на Иртыше пик еще не достигнут. Куренков и глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин 16 мая прибыли в Тобольск (Тюменская область) для контроля работ, осуществляемых в связи с паводком. Они провели совещание по оперативной обстановке в регионе и заслушали доклад о предпринимаемых мерах. Куренков поблагодарил тюменцев за ответственный и самоотверженный подход к борьбе с паводком.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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