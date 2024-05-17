Моор отчитался о ситуации с паводком в Тюменской области перед главой МЧС России

17 мая 2024 в 22:54 Размер текста - 17 +

На реке Ишим идет снижение уровня воды Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Тюменской области по состоянию на 17 мая в результате паводка было затоплено свыше 490 домов, 10 мостов и 38 участков автодорог. Такие промежуточные итоги борьбы с большой водой озвучил губернатор региона Александр Моор главе МЧС России Александру Куренкову. «О промежуточных итогах борьбы с паводком рассказал сегодня главе МЧС Александру Куренкову на заседании правительственной комиссии. С апреля на территории Тюменской области были подтоплены свыше 490 домов, на сегодня 220 освободились от воды. Также паводок затронул 10 мостов и 38 участков автомобильных дорог», — поделился Моор в своем telegram-канале. Всего из опасных зоны было эвакуировано более 2900 тюменцев, большая часть из них была размещена у родственников и знакомых. Моор добавил, что цифры эти не окончательные, так как если на реке Ишим идет снижение уровня воды, то на Иртыше пик еще не достигнут. Куренков и глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин 16 мая прибыли в Тобольск (Тюменская область) для контроля работ, осуществляемых в связи с паводком. Они провели совещание по оперативной обстановке в регионе и заслушали доклад о предпринимаемых мерах. Куренков поблагодарил тюменцев за ответственный и самоотверженный подход к борьбе с паводком. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области по состоянию на 17 мая в результате паводка было затоплено свыше 490 домов, 10 мостов и 38 участков автодорог. Такие промежуточные итоги борьбы с большой водой озвучил губернатор региона Александр Моор главе МЧС России Александру Куренкову. «О промежуточных итогах борьбы с паводком рассказал сегодня главе МЧС Александру Куренкову на заседании правительственной комиссии. С апреля на территории Тюменской области были подтоплены свыше 490 домов, на сегодня 220 освободились от воды. Также паводок затронул 10 мостов и 38 участков автомобильных дорог», — поделился Моор в своем telegram-канале. Всего из опасных зоны было эвакуировано более 2900 тюменцев, большая часть из них была размещена у родственников и знакомых. Моор добавил, что цифры эти не окончательные, так как если на реке Ишим идет снижение уровня воды, то на Иртыше пик еще не достигнут. Куренков и глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин 16 мая прибыли в Тобольск (Тюменская область) для контроля работ, осуществляемых в связи с паводком. Они провели совещание по оперативной обстановке в регионе и заслушали доклад о предпринимаемых мерах. Куренков поблагодарил тюменцев за ответственный и самоотверженный подход к борьбе с паводком.