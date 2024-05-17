17 мая 2024

В МЧС показали, как откачивают воду из подтопленных зон в Курганской области. Видео

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Возведение водоналивной дамбы. Курган, мчс россии
Спасатели продолжают ликвидацию последствий наводнения Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Сотрудники МЧС продолжают оказывать помощь населению Курганской области, пострадавшему в паводок. За сутки с подтопленных участков было 10 тысяч кубометров воды, поделились курганские спасатели.

«За 24 часа спасатели МЧС России провели спецобработку 22 домов, 37 придомовых территорий и 11 км асфальтовых дорог. Откачали 10 000 кубических метров воды из двух домов и с пяти открытых территорий», — написано в telegram-канале ведомства.

Уровень воды Тоболе у Кургана в последние дни стал интенсивнее снижаться. Порядка 12 тысяч пострадавших от паводка жителей региона уже получили поддержку в размере 10 тысяч рублей. Курганскому бизнесу пообещали до полумиллиона выплат.

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Сотрудники МЧС продолжают оказывать помощь населению Курганской области, пострадавшему в паводок. За сутки с подтопленных участков было 10 тысяч кубометров воды, поделились курганские спасатели. «За 24 часа спасатели МЧС России провели спецобработку 22 домов, 37 придомовых территорий и 11 км асфальтовых дорог. Откачали 10 000 кубических метров воды из двух домов и с пяти открытых территорий», — написано в telegram-канале ведомства. Уровень воды Тоболе у Кургана в последние дни стал интенсивнее снижаться. Порядка 12 тысяч пострадавших от паводка жителей региона уже получили поддержку в размере 10 тысяч рублей. Курганскому бизнесу пообещали до полумиллиона выплат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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