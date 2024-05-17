Сотрудники МЧС продолжают оказывать помощь населению Курганской области, пострадавшему в паводок. За сутки с подтопленных участков было 10 тысяч кубометров воды, поделились курганские спасатели.
«За 24 часа спасатели МЧС России провели спецобработку 22 домов, 37 придомовых территорий и 11 км асфальтовых дорог. Откачали 10 000 кубических метров воды из двух домов и с пяти открытых территорий», — написано в telegram-канале ведомства.
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Сотрудники МЧС продолжают оказывать помощь населению Курганской области, пострадавшему в паводок. За сутки с подтопленных участков было 10 тысяч кубометров воды, поделились курганские спасатели. «За 24 часа спасатели МЧС России провели спецобработку 22 домов, 37 придомовых территорий и 11 км асфальтовых дорог. Откачали 10 000 кубических метров воды из двух домов и с пяти открытых территорий», — написано в telegram-канале ведомства. Уровень воды Тоболе у Кургана в последние дни стал интенсивнее снижаться. Порядка 12 тысяч пострадавших от паводка жителей региона уже получили поддержку в размере 10 тысяч рублей. Курганскому бизнесу пообещали до полумиллиона выплат.