В МЧС показали, как откачивают воду из подтопленных зон в Курганской области. Видео

18 мая 2024 в 00:34 Размер текста - 17 +

Спасатели продолжают ликвидацию последствий наводнения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Сотрудники МЧС продолжают оказывать помощь населению Курганской области, пострадавшему в паводок. За сутки с подтопленных участков было 10 тысяч кубометров воды, поделились курганские спасатели. «За 24 часа спасатели МЧС России провели спецобработку 22 домов, 37 придомовых территорий и 11 км асфальтовых дорог. Откачали 10 000 кубических метров воды из двух домов и с пяти открытых территорий», — написано в telegram-канале ведомства. Уровень воды Тоболе у Кургана в последние дни стал интенсивнее снижаться. Порядка 12 тысяч пострадавших от паводка жителей региона уже получили поддержку в размере 10 тысяч рублей. Курганскому бизнесу пообещали до полумиллиона выплат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники МЧС продолжают оказывать помощь населению Курганской области, пострадавшему в паводок. За сутки с подтопленных участков было 10 тысяч кубометров воды, поделились курганские спасатели. «За 24 часа спасатели МЧС России провели спецобработку 22 домов, 37 придомовых территорий и 11 км асфальтовых дорог. Откачали 10 000 кубических метров воды из двух домов и с пяти открытых территорий», — написано в telegram-канале ведомства. Уровень воды Тоболе у Кургана в последние дни стал интенсивнее снижаться. Порядка 12 тысяч пострадавших от паводка жителей региона уже получили поддержку в размере 10 тысяч рублей. Курганскому бизнесу пообещали до полумиллиона выплат.