В Нижневартовске появилась аллея Поколений

18 мая 2024 в 00:16 Размер текста - 17 +

На аллее было высажено 450 деревьев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) возле школы №44 появилась аллея Поколений в честь юбилея нефтеперерабатывающего завода «СибурТюменьГаз». О событии рассказал в соцсети глава города Дмитрий Кощенко. «В городе появилась аллея Поколений. Она расположена около школы № 44 с углубленным изучением отдельных предметов имени К.Д. Ушинского. Аллея появилась в честь 50-летнего юбилея Нижневартовского газоперерабатывающего завода — „СибурТюменьГаз“» — сообщил Кощенко в своем telegram-канале. В рамках сотрудничества предприятия с мэрией города и школой высажено около 450 деревьев. Кощенко добавил, что в учебном заведении 17 и 18 также проходит экологический форум «Зеленый вектор». Власти Нижневартовска ранее сообщили о планах по созданию в городе двух новых арт-объектов. На рассмотрение градсовета поступило предложение установить для горожан металлическую скульптуру мотоцикла. Власти также ознакомились с концепцией памятника под названием «Боевая единица», установку которого обсудят с представителями общественных организаций города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовске (ХМАО) возле школы №44 появилась аллея Поколений в честь юбилея нефтеперерабатывающего завода «СибурТюменьГаз». О событии рассказал в соцсети глава города Дмитрий Кощенко. «В городе появилась аллея Поколений. Она расположена около школы № 44 с углубленным изучением отдельных предметов имени К.Д. Ушинского. Аллея появилась в честь 50-летнего юбилея Нижневартовского газоперерабатывающего завода — „СибурТюменьГаз“» — сообщил Кощенко в своем telegram-канале. В рамках сотрудничества предприятия с мэрией города и школой высажено около 450 деревьев. Кощенко добавил, что в учебном заведении 17 и 18 также проходит экологический форум «Зеленый вектор». Власти Нижневартовска ранее сообщили о планах по созданию в городе двух новых арт-объектов. На рассмотрение градсовета поступило предложение установить для горожан металлическую скульптуру мотоцикла. Власти также ознакомились с концепцией памятника под названием «Боевая единица», установку которого обсудят с представителями общественных организаций города.