17 мая 2024
16 мая 2024

В Нижневартовске появилась аллея Поколений

© Служба новостей «URA.RU»
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Высадка деревьев на "Семейной аллее" при участии депутата Государственной думы Андрея Барышева, МАОУ «Образовательный центр № 2 Челябинска». Челябинск, семейная аллея
На аллее было высажено 450 деревьев Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) возле школы №44 появилась аллея Поколений в честь юбилея нефтеперерабатывающего завода «СибурТюменьГаз». О событии рассказал в соцсети глава города Дмитрий Кощенко.

«В городе появилась аллея Поколений. Она расположена около школы № 44 с углубленным изучением отдельных предметов имени К.Д. Ушинского. Аллея появилась в честь 50-летнего юбилея Нижневартовского газоперерабатывающего завода — „СибурТюменьГаз“» — сообщил Кощенко в своем telegram-канале.

В рамках сотрудничества предприятия с мэрией города и школой высажено около 450 деревьев. Кощенко добавил, что в учебном заведении 17 и 18 также проходит экологический форум «Зеленый вектор».

Власти Нижневартовска ранее сообщили о планах по созданию в городе двух новых арт-объектов. На рассмотрение градсовета поступило предложение установить для горожан металлическую скульптуру мотоцикла. Власти также ознакомились с концепцией памятника под названием «Боевая единица», установку которого обсудят с представителями общественных организаций города.

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В Нижневартовске (ХМАО) возле школы №44 появилась аллея Поколений в честь юбилея нефтеперерабатывающего завода «СибурТюменьГаз». О событии рассказал в соцсети глава города Дмитрий Кощенко. «В городе появилась аллея Поколений. Она расположена около школы № 44 с углубленным изучением отдельных предметов имени К.Д. Ушинского. Аллея появилась в честь 50-летнего юбилея Нижневартовского газоперерабатывающего завода — „СибурТюменьГаз“» — сообщил Кощенко в своем telegram-канале. В рамках сотрудничества предприятия с мэрией города и школой высажено около 450 деревьев. Кощенко добавил, что в учебном заведении 17 и 18 также проходит экологический форум «Зеленый вектор». Власти Нижневартовска ранее сообщили о планах по созданию в городе двух новых арт-объектов. На рассмотрение градсовета поступило предложение установить для горожан металлическую скульптуру мотоцикла. Власти также ознакомились с концепцией памятника под названием «Боевая единица», установку которого обсудят с представителями общественных организаций города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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