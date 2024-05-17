В Москве задержали 16-летнего подростка за убийство домработницы

В новой Москве в частном доме найдено тело женщины с признаками насильственной смерти. По информации Следственного комитета, подозреваемым в убийстве является 16-летний юноша.
"В результате конфликта подросток нанес несколько ударов ножом женщине, работавшей домработницей, что привело к её смерти", — сообщает telegram-канал СК России. От полученных травм домработница скончалась на месте.
Следствие возбудило уголовное дело и в настоящее время проводит все необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.
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