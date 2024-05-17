17 мая 2024

В Москве задержали 16-летнего подростка за убийство домработницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержан 16-летний подросток, сообщили в СК России
Задержан 16-летний подросток, сообщили в СК России Фото:

В новой Москве в частном доме найдено тело женщины с признаками насильственной смерти. По информации Следственного комитета, подозреваемым в убийстве является 16-летний юноша.

"В результате конфликта подросток нанес несколько ударов ножом женщине, работавшей домработницей, что привело к её смерти", — сообщает telegram-канал СК России. От полученных травм домработница скончалась на месте.

Следствие возбудило уголовное дело и в настоящее время проводит все необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.

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В новой Москве в частном доме найдено тело женщины с признаками насильственной смерти. По информации Следственного комитета, подозреваемым в убийстве является 16-летний юноша. "В результате конфликта подросток нанес несколько ударов ножом женщине, работавшей домработницей, что привело к её смерти", — сообщает telegram-канал СК России. От полученных травм домработница скончалась на месте. Следствие возбудило уголовное дело и в настоящее время проводит все необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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