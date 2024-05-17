17 мая 2024

Дочка «Газпрома» подала иски к трем зарубежным компаниям

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, газпром, зск газпром
Сумма исковых требований нефтяников не разглашается Фото:

Представители «Газпром экспорт» обратились в суд с исками к французской компании Engie, чешской innogy Energie и DXT Commodities из Швейцарии. В обобщенной картотеке арбитражных дел сумма исковых требований не представлена.

«Компания „Газпром экспорт“ (дочернее предприятие „Газпрома“) подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области три новых иска к европейским компаниям. Ответчиками выступают Engie, innogy Energie и DXT Commodities», — написано в материалах дела. Заявления суд принял к производству 17 мая.

В апреле российские газовики подавали иски к ZSE Energia (Словакия), CEZ (Чехия) и OMV Gas Marketing & Trading из Австрии. Позже «Газпром» заявил о намерении отсудить у польской Orlen, которая владеет участком газопровода Ямал — Европа компании Europol Gaz, 930 млн долларов.

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Представители «Газпром экспорт» обратились в суд с исками к французской компании Engie, чешской innogy Energie и DXT Commodities из Швейцарии. В обобщенной картотеке арбитражных дел сумма исковых требований не представлена. «Компания „Газпром экспорт“ (дочернее предприятие „Газпрома“) подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области три новых иска к европейским компаниям. Ответчиками выступают Engie, innogy Energie и DXT Commodities», — написано в материалах дела. Заявления суд принял к производству 17 мая. В апреле российские газовики подавали иски к ZSE Energia (Словакия), CEZ (Чехия) и OMV Gas Marketing & Trading из Австрии. Позже «Газпром» заявил о намерении отсудить у польской Orlen, которая владеет участком газопровода Ямал — Европа компании Europol Gaz, 930 млн долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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