Дочка «Газпрома» подала иски к трем зарубежным компаниям

18 мая 2024 в 02:11 Размер текста - 17 +

Сумма исковых требований нефтяников не разглашается Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Представители «Газпром экспорт» обратились в суд с исками к французской компании Engie, чешской innogy Energie и DXT Commodities из Швейцарии. В обобщенной картотеке арбитражных дел сумма исковых требований не представлена. «Компания „Газпром экспорт“ (дочернее предприятие „Газпрома“) подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области три новых иска к европейским компаниям. Ответчиками выступают Engie, innogy Energie и DXT Commodities», — написано в материалах дела. Заявления суд принял к производству 17 мая. В апреле российские газовики подавали иски к ZSE Energia (Словакия), CEZ (Чехия) и OMV Gas Marketing & Trading из Австрии. Позже «Газпром» заявил о намерении отсудить у польской Orlen, которая владеет участком газопровода Ямал — Европа компании Europol Gaz, 930 млн долларов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представители «Газпром экспорт» обратились в суд с исками к французской компании Engie, чешской innogy Energie и DXT Commodities из Швейцарии. В обобщенной картотеке арбитражных дел сумма исковых требований не представлена. «Компания „Газпром экспорт“ (дочернее предприятие „Газпрома“) подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области три новых иска к европейским компаниям. Ответчиками выступают Engie, innogy Energie и DXT Commodities», — написано в материалах дела. Заявления суд принял к производству 17 мая. В апреле российские газовики подавали иски к ZSE Energia (Словакия), CEZ (Чехия) и OMV Gas Marketing & Trading из Австрии. Позже «Газпром» заявил о намерении отсудить у польской Orlen, которая владеет участком газопровода Ямал — Европа компании Europol Gaz, 930 млн долларов.