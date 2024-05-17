Реабилитированный пермский бизнесмен Волик требует с РФ 2 млн рублей

18 мая 2024 в 06:49 Размер текста - 17 +

Уголовное преследование предпринимателя из Перми продолжалось пять лет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Пермский бизнесмен Максим Волик собирается отсудить у государства 2 млн рублей за необоснованное уголовное преследование. Об этом заявил адвокат предпринимателя Николай Мымрин на слушаниях 16 мая в Мотовилихинском районном суде. «Пережитые нравственные страдания Максим Волик оценивает в 2 млн рублей», — представителя защиты цитирует РБК. На слушаниях было объявлено, после публикаций деталей уголовного дела в СМИ бизнесмен был вынужден снять свою кандидатуру с выборов 2021 года в Пермскую городскую думу. Компания Волика участвовала в реконструкции недостроенной больницы на территории Добрянки. В здании планировали разместить 400 квартир для сирот. Сумма контракта превышала 310 млн рублей. После заселения люди стали жаловаться на плесень в квартирах и другие неудобства. В СКР возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ, которые не отвечают требованиям безопасности. Через пять лет разбирательств следователи пришли к выводу — предприниматель не являлся пособником действующих в 2017 году пермских депутатов Виктора Плюснина и Игоря Рогожникова. Чиновников обвиняют в совершении двух тяжких преступлений при строительстве социального жилья. Ранее суд удовлетворил иск Волика о возмещении расходов в размере 229,5 тысячи рублей. Их взыскали с РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский бизнесмен Максим Волик собирается отсудить у государства 2 млн рублей за необоснованное уголовное преследование. Об этом заявил адвокат предпринимателя Николай Мымрин на слушаниях 16 мая в Мотовилихинском районном суде. «Пережитые нравственные страдания Максим Волик оценивает в 2 млн рублей», — представителя защиты цитирует РБК. На слушаниях было объявлено, после публикаций деталей уголовного дела в СМИ бизнесмен был вынужден снять свою кандидатуру с выборов 2021 года в Пермскую городскую думу. Компания Волика участвовала в реконструкции недостроенной больницы на территории Добрянки. В здании планировали разместить 400 квартир для сирот. Сумма контракта превышала 310 млн рублей. После заселения люди стали жаловаться на плесень в квартирах и другие неудобства. В СКР возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ, которые не отвечают требованиям безопасности. Через пять лет разбирательств следователи пришли к выводу — предприниматель не являлся пособником действующих в 2017 году пермских депутатов Виктора Плюснина и Игоря Рогожникова. Чиновников обвиняют в совершении двух тяжких преступлений при строительстве социального жилья. Ранее суд удовлетворил иск Волика о возмещении расходов в размере 229,5 тысячи рублей. Их взыскали с РФ.