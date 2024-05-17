17 мая 2024

Реабилитированный пермский бизнесмен Волик требует с РФ 2 млн рублей

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Руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю - главный судебный пристав Пермского края. Пермь, фемида, статуэтка, руки арестанта, руки
Уголовное преследование предпринимателя из Перми продолжалось пять лет Фото:

Пермский бизнесмен Максим Волик собирается отсудить у государства 2 млн рублей за необоснованное уголовное преследование. Об этом заявил адвокат предпринимателя Николай Мымрин на слушаниях 16 мая в Мотовилихинском районном суде.

«Пережитые нравственные страдания Максим Волик оценивает в 2 млн рублей», — представителя защиты цитирует РБК. На слушаниях было объявлено, после публикаций деталей уголовного дела в СМИ бизнесмен был вынужден снять свою кандидатуру с выборов 2021 года в Пермскую городскую думу.

Компания Волика участвовала в реконструкции недостроенной больницы на территории Добрянки. В здании планировали разместить 400 квартир для сирот. Сумма контракта превышала 310 млн рублей. После заселения люди стали жаловаться на плесень в квартирах и другие неудобства. В СКР возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ, которые не отвечают требованиям безопасности.

Через пять лет разбирательств следователи пришли к выводу — предприниматель не являлся пособником действующих в 2017 году пермских депутатов Виктора Плюснина и Игоря Рогожникова. Чиновников обвиняют в совершении двух тяжких преступлений при строительстве социального жилья. Ранее суд удовлетворил иск Волика о возмещении расходов в размере 229,5 тысячи рублей. Их взыскали с РФ.

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Пермский бизнесмен Максим Волик собирается отсудить у государства 2 млн рублей за необоснованное уголовное преследование. Об этом заявил адвокат предпринимателя Николай Мымрин на слушаниях 16 мая в Мотовилихинском районном суде. «Пережитые нравственные страдания Максим Волик оценивает в 2 млн рублей», — представителя защиты цитирует РБК. На слушаниях было объявлено, после публикаций деталей уголовного дела в СМИ бизнесмен был вынужден снять свою кандидатуру с выборов 2021 года в Пермскую городскую думу. Компания Волика участвовала в реконструкции недостроенной больницы на территории Добрянки. В здании планировали разместить 400 квартир для сирот. Сумма контракта превышала 310 млн рублей. После заселения люди стали жаловаться на плесень в квартирах и другие неудобства. В СКР возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ, которые не отвечают требованиям безопасности. Через пять лет разбирательств следователи пришли к выводу — предприниматель не являлся пособником действующих в 2017 году пермских депутатов Виктора Плюснина и Игоря Рогожникова. Чиновников обвиняют в совершении двух тяжких преступлений при строительстве социального жилья. Ранее суд удовлетворил иск Волика о возмещении расходов в размере 229,5 тысячи рублей. Их взыскали с РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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