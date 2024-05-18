В Испании заявили о критических часах для Украины

El Pais: на Украине наступили критические часы из-за наступления ВС РФ

18 мая 2024 в 09:05 Размер текста - 17 +

Трудности с мобилизацией являются для Киева критическими, написали в СМИ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для Украины наступают критические часы в связи с наступлением ВС РФ на Харьковскую область и трудностями в наборе солдат в ряды своей армии. Об этом сообщает испанское издание El Pais. «Конфликт на Украине вступил в новую фазу с наступлением, начатым непосредственно с российской границы на область и город Харьков. <…> Сила нынешнего вызова привела к тому, что президент [Украины] Владимир Зеленский приостановил свое международное турне, которое должно было привести его в Испанию и Португалию», — пишут авторы издания в статье под названием «Критические часы для Украины». В материале отметили, что в Киеве также есть трудности с призывом военных в ряды ВСУ, что свидетельствует об ослаблении морального духа и усталости страны. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у страны нет планов брать Харьков под контроль. По его словам, наступление на этом направлении необходимо для создания санитарной зоны из-за обстрелов жилых кварталов на приграничных территориях со стороны ВСУ. Помимо прочего, Зеленский подписал новый закон о мобилизации заключенных, которые совершили нетяжкие преступления. Документ также предусматривает уголовную ответственность для освобожденных по условно-досрочному за уклонение от контрактной службы, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для Украины наступают критические часы в связи с наступлением ВС РФ на Харьковскую область и трудностями в наборе солдат в ряды своей армии. Об этом сообщает испанское издание El Pais. «Конфликт на Украине вступил в новую фазу с наступлением, начатым непосредственно с российской границы на область и город Харьков. <…> Сила нынешнего вызова привела к тому, что президент [Украины] Владимир Зеленский приостановил свое международное турне, которое должно было привести его в Испанию и Португалию», — пишут авторы издания в статье под названием «Критические часы для Украины». В материале отметили, что в Киеве также есть трудности с призывом военных в ряды ВСУ, что свидетельствует об ослаблении морального духа и усталости страны. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у страны нет планов брать Харьков под контроль. По его словам, наступление на этом направлении необходимо для создания санитарной зоны из-за обстрелов жилых кварталов на приграничных территориях со стороны ВСУ. Помимо прочего, Зеленский подписал новый закон о мобилизации заключенных, которые совершили нетяжкие преступления. Документ также предусматривает уголовную ответственность для освобожденных по условно-досрочному за уклонение от контрактной службы, передает «Национальная служба новостей».