В Испании заявили о критических часах для Украины

El Pais: на Украине наступили критические часы из-за наступления ВС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка к военной службе в зоне СВО. ЦВСП Стрелец. Пермь, военное снаряжение, участники сво, штурмовики
Трудности с мобилизацией являются для Киева критическими, написали в СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для Украины наступают критические часы в связи с наступлением ВС РФ на Харьковскую область и трудностями в наборе солдат в ряды своей армии. Об этом сообщает испанское издание El Pais.

«Конфликт на Украине вступил в новую фазу с наступлением, начатым непосредственно с российской границы на область и город Харьков. <…> Сила нынешнего вызова привела к тому, что президент [Украины] Владимир Зеленский приостановил свое международное турне, которое должно было привести его в Испанию и Португалию», — пишут авторы издания в статье под названием «Критические часы для Украины». В материале отметили, что в Киеве также есть трудности с призывом военных в ряды ВСУ, что свидетельствует об ослаблении морального духа и усталости страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у страны нет планов брать Харьков под контроль. По его словам, наступление на этом направлении необходимо для создания санитарной зоны из-за обстрелов жилых кварталов на приграничных территориях со стороны ВСУ. Помимо прочего, Зеленский подписал новый закон о мобилизации заключенных, которые совершили нетяжкие преступления. Документ также предусматривает уголовную ответственность для освобожденных по условно-досрочному за уклонение от контрактной службы, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для Украины наступают критические часы в связи с наступлением ВС РФ на Харьковскую область и трудностями в наборе солдат в ряды своей армии. Об этом сообщает испанское издание El Pais. «Конфликт на Украине вступил в новую фазу с наступлением, начатым непосредственно с российской границы на область и город Харьков. <…> Сила нынешнего вызова привела к тому, что президент [Украины] Владимир Зеленский приостановил свое международное турне, которое должно было привести его в Испанию и Португалию», — пишут авторы издания в статье под названием «Критические часы для Украины». В материале отметили, что в Киеве также есть трудности с призывом военных в ряды ВСУ, что свидетельствует об ослаблении морального духа и усталости страны. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у страны нет планов брать Харьков под контроль. По его словам, наступление на этом направлении необходимо для создания санитарной зоны из-за обстрелов жилых кварталов на приграничных территориях со стороны ВСУ. Помимо прочего, Зеленский подписал новый закон о мобилизации заключенных, которые совершили нетяжкие преступления. Документ также предусматривает уголовную ответственность для освобожденных по условно-досрочному за уклонение от контрактной службы, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...