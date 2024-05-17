Курганцев приглашают упаковывать чай за 280 тысяч в Москве

Жителей Курганской области зовут работать упаковщиками чая на вахту в Москву. Соискателям обещают платить до 280 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии.
«Работа на вахте в Москве разнорабочими по упаковке чайных наборов для женщин, мужчин и семейных пар из Курганской области. За 90 смен зарплата до 280 тысяч рублей», — написано в объявлении на портале «Авито.Работа».
Сотрудникам предлагают бесплатное проживание, питание, униформу. Оформление и заселение в один день, аванс выплачивается каждый понедельник, уточняется в объявлении. Работодатель обещает упаковщикам чая карьерный рост и удобный график.
Ранее курганцев приглашали работать охранниками на ювелирном заводе в Иркутской области. Соискателям обещали платить до 165 тысяч рублей за вахту.
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Жителей Курганской области зовут работать упаковщиками чая на вахту в Москву. Соискателям обещают платить до 280 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии. «Работа на вахте в Москве разнорабочими по упаковке чайных наборов для женщин, мужчин и семейных пар из Курганской области. За 90 смен зарплата до 280 тысяч рублей», — написано в объявлении на портале «Авито.Работа». Сотрудникам предлагают бесплатное проживание, питание, униформу. Оформление и заселение в один день, аванс выплачивается каждый понедельник, уточняется в объявлении. Работодатель обещает упаковщикам чая карьерный рост и удобный график. Ранее курганцев приглашали работать охранниками на ювелирном заводе в Иркутской области. Соискателям обещали платить до 165 тысяч рублей за вахту.