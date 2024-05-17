Курганцев приглашают упаковывать чай за 280 тысяч в Москве

18 мая 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Курганцев пригласили на работу в Москву для фасовки чая в наборы (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Жителей Курганской области зовут работать упаковщиками чая на вахту в Москву. Соискателям обещают платить до 280 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии. «Работа на вахте в Москве разнорабочими по упаковке чайных наборов для женщин, мужчин и семейных пар из Курганской области. За 90 смен зарплата до 280 тысяч рублей», — написано в объявлении на портале «Авито.Работа». Сотрудникам предлагают бесплатное проживание, питание, униформу. Оформление и заселение в один день, аванс выплачивается каждый понедельник, уточняется в объявлении. Работодатель обещает упаковщикам чая карьерный рост и удобный график. Ранее курганцев приглашали работать охранниками на ювелирном заводе в Иркутской области. Соискателям обещали платить до 165 тысяч рублей за вахту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей Курганской области зовут работать упаковщиками чая на вахту в Москву. Соискателям обещают платить до 280 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии. «Работа на вахте в Москве разнорабочими по упаковке чайных наборов для женщин, мужчин и семейных пар из Курганской области. За 90 смен зарплата до 280 тысяч рублей», — написано в объявлении на портале «Авито.Работа». Сотрудникам предлагают бесплатное проживание, питание, униформу. Оформление и заселение в один день, аванс выплачивается каждый понедельник, уточняется в объявлении. Работодатель обещает упаковщикам чая карьерный рост и удобный график. Ранее курганцев приглашали работать охранниками на ювелирном заводе в Иркутской области. Соискателям обещали платить до 165 тысяч рублей за вахту.