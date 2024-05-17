17 мая 2024

Курганцев приглашают упаковывать чай за 280 тысяч в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Международная выставка «Агропром Урал». Екатеринбург, чай, напиток, заварка
Курганцев пригласили на работу в Москву для фасовки чая в наборы (архивное фото) Фото:

Жителей Курганской области зовут работать упаковщиками чая на вахту в Москву. Соискателям обещают платить до 280 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии.

«Работа на вахте в Москве разнорабочими по упаковке чайных наборов для женщин, мужчин и семейных пар из Курганской области. За 90 смен зарплата до 280 тысяч рублей», — написано в объявлении на портале «Авито.Работа».

Сотрудникам предлагают бесплатное проживание, питание, униформу. Оформление и заселение в один день, аванс выплачивается каждый понедельник, уточняется в объявлении. Работодатель обещает упаковщикам чая карьерный рост и удобный график.

Ранее курганцев приглашали работать охранниками на ювелирном заводе в Иркутской области. Соискателям обещали платить до 165 тысяч рублей за вахту.

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Жителей Курганской области зовут работать упаковщиками чая на вахту в Москву. Соискателям обещают платить до 280 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии. «Работа на вахте в Москве разнорабочими по упаковке чайных наборов для женщин, мужчин и семейных пар из Курганской области. За 90 смен зарплата до 280 тысяч рублей», — написано в объявлении на портале «Авито.Работа». Сотрудникам предлагают бесплатное проживание, питание, униформу. Оформление и заселение в один день, аванс выплачивается каждый понедельник, уточняется в объявлении. Работодатель обещает упаковщикам чая карьерный рост и удобный график. Ранее курганцев приглашали работать охранниками на ювелирном заводе в Иркутской области. Соискателям обещали платить до 165 тысяч рублей за вахту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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