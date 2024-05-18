В Херсонской области 11 человек пострадали при ракетном обстреле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ нанесли ракетный удар по Скадовску
ВСУ нанесли ракетный удар по Скадовску Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Количество пострадавших из-за ракетного обстрела в Херсонской области выросло до 11. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области Владимира Сальдо.

“Количество пострадавших увеличилось до 11, некоторых посекло осколками, всем оказывается необходимая медицинская помощь, – сообщили в пресс-службе губернатора, комментируя ситуацию в Скадовске. Информацию передает ТАСС.

ВСУ нанесли удар по населенному пункту, используя РСЗО HIMARS. В первые минуты после удара сообщалось о трех раненых. Сальдо также отмечал, что из-за ракетного обстрела был разрушен частный дом в регионе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Количество пострадавших из-за ракетного обстрела в Херсонской области выросло до 11. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области Владимира Сальдо. “Количество пострадавших увеличилось до 11, некоторых посекло осколками, всем оказывается необходимая медицинская помощь, – сообщили в пресс-службе губернатора, комментируя ситуацию в Скадовске. Информацию передает ТАСС. ВСУ нанесли удар по населенному пункту, используя РСЗО HIMARS. В первые минуты после удара сообщалось о трех раненых. Сальдо также отмечал, что из-за ракетного обстрела был разрушен частный дом в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...