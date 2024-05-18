В Херсонской области 11 человек пострадали при ракетном обстреле

Количество пострадавших из-за ракетного обстрела в Херсонской области выросло до 11. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области Владимира Сальдо.
“Количество пострадавших увеличилось до 11, некоторых посекло осколками, всем оказывается необходимая медицинская помощь, – сообщили в пресс-службе губернатора, комментируя ситуацию в Скадовске. Информацию передает ТАСС.
ВСУ нанесли удар по населенному пункту, используя РСЗО HIMARS. В первые минуты после удара сообщалось о трех раненых. Сальдо также отмечал, что из-за ракетного обстрела был разрушен частный дом в регионе.
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