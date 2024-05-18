Как правильно загорать, чтобы не навредить здоровью: инструкция

Загорать любят многие, однако важно помнить, что загар — это защитная реакция кожи на ультрафиолетовое излучение. О том, как правильно загорать и не нанести вреда своему здоровью — в материале URA.RU.
Витамин D и каротиноиды: важные элементы для защиты кожи
Нутрициолог, руководитель научного отдела Международного Института Интегративной Нутрициологии (МИИН) рассказала изданию «Газета.Ru», что для начала необходимо восполнить недостаток витамина D в организме. Отсутствие солнечного света препятствует его естественному образованию. Витамин D может снижать ущерб от УФ-лучей, однако чрезмерное использование солнцезащитных кремов может нарушить его производство.
Кроме того, для достижения равномерного загара рекомендуется принимать каротиноиды, которые являются предшественниками активного витамина А. Взрослому человеку требуется около 15 мг (25000 МЕ) каротиноидов в день. Исследования показывают, что каротиноиды действуют как мощные фотопротекторы и антиоксиданты, предотвращая пигментацию кожи, вызванную UVA-лучами.
Также добавьте в свой рацион продукты, богатые аминокислотой цистеином и витамином В3, например куриную грудку и индейку, яйца, кунжут и рыбу. "Эти компоненты могут обеспечить защиту от вредного воздействия УФ-излучения, уменьшая риск фотостарения и развития рака кожи", — поделилась специалист по питанию.
Правила безопасного загара
Избегайте пика солнечной активности
Находитесь на солнце в периоды, когда его активность не на пике — до 11 утра и после 16 часов дня. Избыточное облучение может нарушить производство витамина D и привести к повреждению кожи.
Используйте солнцезащитные средства
Санскрины защищают от UVB-лучей, но не спасают от UVA-лучей, которые проникают глубоко в кожу. Наносите солнцезащитные средства за 15-20 минут до выхода на солнце и обновляйте слой каждые два часа или после купания.
Осторожно при использовании оральных контрацептивов
Если вы используете оральные контрацептивы, предпочтительнее загорать в тени. Поскольку принимая их вы рискуете спровоцировать появление мелазм — пигментных пятен.
Выбирайте правильный солнцезащитный крем
Отдавайте предпочтение средствам с физическими фильтрами, таким как оксид цинка или диоксид титана. Они более безопасны и эффективно отражают УФ-излучение.
Уход за кожей и водный баланс
Длительное пребывание на солнце может привести к сухости и обезвоживанию кожи. Норма потребления воды составляет около 30 мл на каждый кг массы тела, и в жаркую погоду ее можно увеличить на пол-литра до литра. Избегайте сладких газированных напитков и алкоголя, они способствуют обезвоживанию. Пейте очищенную воду комнатной температуры для утоления жажды.
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