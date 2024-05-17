Происшествия Пожары СК опубликовал видео из ТЦ Магнитогорска, где произошел пожар и погибла женщина. Видео 18 мая 2024 в 15:38 Размер текста - 17 + Пожар тушили 11 единиц техники Фото: Илья Московец © URA.RU Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области опубликовало видео из торгового комплекса «Каскад» в Магнитогорске, где 18 мая утром произошел пожар и погибла женщина. Видео размещено в telegram-канале ведомства. На опубликованных региональным СУ СК кадрах показаны сгоревшие торговые секции магазина. На кадрах виден испорченный товар, обвалившийся потолок, черные от дыма стены и полы. Пожар в ТЦ «Каскад» в Магнитогорске произошел 18 мая утром на третьем этаже. В результате ЧП погибла женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области опубликовало видео из торгового комплекса «Каскад» в Магнитогорске, где 18 мая утром произошел пожар и погибла женщина. Видео размещено в telegram-канале ведомства. На опубликованных региональным СУ СК кадрах показаны сгоревшие торговые секции магазина. На кадрах виден испорченный товар, обвалившийся потолок, черные от дыма стены и полы. Пожар в ТЦ «Каскад» в Магнитогорске произошел 18 мая утром на третьем этаже. В результате ЧП погибла женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям