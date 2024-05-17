Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области опубликовало видео из торгового комплекса «Каскад» в Магнитогорске, где 18 мая утром произошел пожар и погибла женщина. Видео размещено в telegram-канале ведомства.
На опубликованных региональным СУ СК кадрах показаны сгоревшие торговые секции магазина. На кадрах виден испорченный товар, обвалившийся потолок, черные от дыма стены и полы.
Пожар в ТЦ «Каскад» в Магнитогорске произошел 18 мая утром на третьем этаже. В результате ЧП погибла женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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