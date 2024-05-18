В мире Украина Германия придумала, как защитить воздушное пространство Украины, не передавая средства ПВО Spiegel: ФРГ предлагает использовать ПВО на территории НАТО для защиты Украины 18 мая 2024 в 15:49 Размер текста - 17 + Западу не обязательно вводить войска на территорию Украины, пишет Der Spiegel Фото: Army / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Существует идея использования систем противовоздушной обороны, развернутых на территориях государств-членов НАТО, для защиты западной части Украины. Об этом рассказал эксперт Социал-демократической партии Германии Джо Вайнгартен. «Использование размещенных на территории государств НАТО систем ПВО для защиты западной части Украины», — передает слова Вайнгартена Der Spiegel. Он добавил, что в таком случае отпадет необходимость вводить войска альянса непосредственно на Украину. По мнению Вайнгартена, системы Patriot, размещенные в приграничных районах Польши, Словакии и Венгрии, смогут эффективно защитить украинское воздушное пространство. Некоторые члены Бундестага обсуждали идею использования систем ПВО стран НАТО для перехвата российских ракет, выпущенных по Украине. Однако пока этот вопрос не находится в приоритете, и основное внимание уделяется поставкам Украине вооружений и техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Существует идея использования систем противовоздушной обороны, развернутых на территориях государств-членов НАТО, для защиты западной части Украины. Об этом рассказал эксперт Социал-демократической партии Германии Джо Вайнгартен. «Использование размещенных на территории государств НАТО систем ПВО для защиты западной части Украины», — передает слова Вайнгартена Der Spiegel. Он добавил, что в таком случае отпадет необходимость вводить войска альянса непосредственно на Украину. По мнению Вайнгартена, системы Patriot, размещенные в приграничных районах Польши, Словакии и Венгрии, смогут эффективно защитить украинское воздушное пространство. Некоторые члены Бундестага обсуждали идею использования систем ПВО стран НАТО для перехвата российских ракет, выпущенных по Украине. Однако пока этот вопрос не находится в приоритете, и основное внимание уделяется поставкам Украине вооружений и техники. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям