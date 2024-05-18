Германия придумала, как защитить воздушное пространство Украины, не передавая средства ПВО

Spiegel: ФРГ предлагает использовать ПВО на территории НАТО для защиты Украины
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Западу не обязательно вводить войска на территорию Украины, пишет Der Spiegel Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Существует идея использования систем противовоздушной обороны, развернутых на территориях государств-членов НАТО, для защиты западной части Украины. Об этом рассказал эксперт Социал-демократической партии Германии Джо Вайнгартен.

«Использование размещенных на территории государств НАТО систем ПВО для защиты западной части Украины», — передает слова Вайнгартена Der Spiegel. Он добавил, что в таком случае отпадет необходимость вводить войска альянса непосредственно на Украину. По мнению Вайнгартена, системы Patriot, размещенные в приграничных районах Польши, Словакии и Венгрии, смогут эффективно защитить украинское воздушное пространство.

Некоторые члены Бундестага обсуждали идею использования систем ПВО стран НАТО для перехвата российских ракет, выпущенных по Украине. Однако пока этот вопрос не находится в приоритете, и основное внимание уделяется поставкам Украине вооружений и техники.

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Существует идея использования систем противовоздушной обороны, развернутых на территориях государств-членов НАТО, для защиты западной части Украины. Об этом рассказал эксперт Социал-демократической партии Германии Джо Вайнгартен. «Использование размещенных на территории государств НАТО систем ПВО для защиты западной части Украины», — передает слова Вайнгартена Der Spiegel. Он добавил, что в таком случае отпадет необходимость вводить войска альянса непосредственно на Украину. По мнению Вайнгартена, системы Patriot, размещенные в приграничных районах Польши, Словакии и Венгрии, смогут эффективно защитить украинское воздушное пространство. Некоторые члены Бундестага обсуждали идею использования систем ПВО стран НАТО для перехвата российских ракет, выпущенных по Украине. Однако пока этот вопрос не находится в приоритете, и основное внимание уделяется поставкам Украине вооружений и техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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