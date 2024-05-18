Стало известно, кто победил на шоу «Звезды»

На шоу «Звезды» победила команда комика Дениса Дорохова
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Денис Дорохов победил в шоу "Звезды" вместе с командой
Денис Дорохов победил в шоу "Звезды" вместе с командой Фото:

В финале юмористического шоу "Звезды" одержал победу комик Денис Дорохов и команда "Регионы". Им удалось выиграть 20 миллионов рублей.

"Чемпионом сезона номер один в шоу "Звезды" становятся Денис Дорохов и команда "Регионы", — объявил победителей ведущий Азамат Мусагалиев. Он отметил, что команда выиграла 20 миллионов рублей. Сезон шоу опубликован на платформе "VK Видео". 

Премьера шоу «Звезды» состоялась 9 марта 2024 года в эфире телеканала НТВ и «VK Видео». В финале среди команд-финалистов и их звездных капитанов определили победителя: он заберет звание самой смешной звезды России и призовой банк, который будет передан на благотворительные цели. 

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В финале юмористического шоу "Звезды" одержал победу комик Денис Дорохов и команда "Регионы". Им удалось выиграть 20 миллионов рублей. "Чемпионом сезона номер один в шоу "Звезды" становятся Денис Дорохов и команда "Регионы", — объявил победителей ведущий Азамат Мусагалиев. Он отметил, что команда выиграла 20 миллионов рублей. Сезон шоу опубликован на платформе "VK Видео".  Премьера шоу «Звезды» состоялась 9 марта 2024 года в эфире телеканала НТВ и «VK Видео». В финале среди команд-финалистов и их звездных капитанов определили победителя: он заберет звание самой смешной звезды России и призовой банк, который будет передан на благотворительные цели. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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