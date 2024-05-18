Стало известно, кто победил на шоу «Звезды»

В финале юмористического шоу "Звезды" одержал победу комик Денис Дорохов и команда "Регионы". Им удалось выиграть 20 миллионов рублей.
"Чемпионом сезона номер один в шоу "Звезды" становятся Денис Дорохов и команда "Регионы", — объявил победителей ведущий Азамат Мусагалиев. Он отметил, что команда выиграла 20 миллионов рублей. Сезон шоу опубликован на платформе "VK Видео".
Премьера шоу «Звезды» состоялась 9 марта 2024 года в эфире телеканала НТВ и «VK Видео». В финале среди команд-финалистов и их звездных капитанов определили победителя: он заберет звание самой смешной звезды России и призовой банк, который будет передан на благотворительные цели.
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