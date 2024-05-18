Хирург рассказал, на какие жертвы пошла Anna Asti ради похудения

Чтобы похудеть, певица Анна Asti соблюдала строжайшую диету. Таким мнением поделился хирург Владимир Плахотин. Он считает, что ради этого певице нужно было практически "зашить рот".
"Я думаю, Анна зашила себе рот и питалась очень специфически, соблюдая строжайшую диету", — сказал Плахотин изданию "7 дней", рассмотрев артистку. Он добавил, что у певицы в результате похудения ушла мышечная масса. По его мнению, для этого она убрала силовые упражнения и перешла исключительно на кардионагрузку, пробегая более 10 километров в день.
Кроме того, хирург отметил, что певица сделала подтяжку лица. Это серьезная операция и выполнена она достаточно хорошо, заключил Плахотин.
Ранее выступления Анны Asti после участия в "Голой вечеринке" в клубе "Мутабор" решили перенести. Концерты артистки начали отменять во многих российских городах, включая Волгоград, Саратов, Краснодар, Тольятти, Нижний Новгород, передает деловое издание "Взгляд".
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