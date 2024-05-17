17 мая 2024

В Курганской области газ подали всем абонентам, отключенным из-за паводка

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Поездка Станислава Мошарова в Кунашакский район. Челябинск, газ, газпром, газовая плита, газификация, голубое топливо
Газоснабжение вернулось в дома жителей региона Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Газ вернули всем абонентам в Курганской области, отключенным в паводковый сезон. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Константин Малышев.

«На 18 мая в Курганской области завершено подключение к газу абонентов, которые были отключены по причине паводка. Работа по подключению электроэнергии продолжается по мере схода воды», — Константина Малышева в своем telegram-канале цитирует пресс-служба правительства области.

В регионе отключенными от электричества остаются 890 абонентов. Основная доля таких объектов расположена в СНТ.

Курганской области пообещали выделить 4 млрд рублей для борьбы с последствиями паводка. На территории запустили комплекс мер, направленных на поддержку пострадавших от наводнения. В конце апреля курганцам предложили сделать перерасчет за коммунальные услуги из-за отключения во время паводка.

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Газ вернули всем абонентам в Курганской области, отключенным в паводковый сезон. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Константин Малышев. «На 18 мая в Курганской области завершено подключение к газу абонентов, которые были отключены по причине паводка. Работа по подключению электроэнергии продолжается по мере схода воды», — Константина Малышева в своем telegram-канале цитирует пресс-служба правительства области. В регионе отключенными от электричества остаются 890 абонентов. Основная доля таких объектов расположена в СНТ. Курганской области пообещали выделить 4 млрд рублей для борьбы с последствиями паводка. На территории запустили комплекс мер, направленных на поддержку пострадавших от наводнения. В конце апреля курганцам предложили сделать перерасчет за коммунальные услуги из-за отключения во время паводка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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