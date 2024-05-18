Шор объявил о запуске кампании против вступления Молдавии в Евросоюз

В Молдавии будет запущена компания, которая выступит против вступления в Евросоюз. Об этом заявил молдавский политик и глава оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.
«Сегодня мы начинаем кампанию "Нет вступлению в Евросоюз". Днем 20 октября мы все выйдем вместе и скажем твердое "нет" нищете, бедности, "нет" использованию нас в военных действиях, в чужих интересах», — сказал Шор на фестивале стран Евразийского экономического союза.
Он добавил, что путь Молдавии должен лежать в ЕАЭС вместе с Россией, потому что так в стране появятся дешевые газ и электроэнергия, будут создаваться фабрики и рабочие места, а также наладится торговля овощами и фруктами. Шор сказал, что эти выводы можно сделать, посмотрев на цены и уровень бедности, повышавшиеся последние пять лет.
Ранее URA.RU писало, что молдавская оппозиция в Москве создала блок для участия в выборах. Он назван «Победа-Виктория» и возглавлен Иланом Шором.
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