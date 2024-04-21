Молдавская оппозиция в Москве создала блок для участия в выборах

21 апреля 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Илан Шор возглавил блок молдавской оппозиции Фото: DUMITRU DORU/EPA/TASS Предвыборный блок «Победа-Виктория» был создан на съезде молдавской оппозиции в Москве. Его возглавил политик Илан Шор, который и объявил о нем. «Сегодня мы объявляем о создании предвыборного блока «Победа-Виктория», — заявил Илан Шор. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что блок будет готовиться к выборам президента в стране, а также к референдуму по вступлению Молдавии в Евросоюз. Он объяснил, почему съезд проходит в России. По его словам, сейчас Молдавия — это захваченное государство, а любой инакомыслящий для властей стал врагом. В адрес главы президента Майю Санду прозвучало слово «узурпатор». Структурой вместе с Шором будет управлять глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Оппозиция настроена на укрепление связей с Россией. Такие заявления были озвучены на съезде. Блок выступает против интеграции в ЕС и политики США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предвыборный блок «Победа-Виктория» был создан на съезде молдавской оппозиции в Москве. Его возглавил политик Илан Шор, который и объявил о нем. «Сегодня мы объявляем о создании предвыборного блока «Победа-Виктория», — заявил Илан Шор. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что блок будет готовиться к выборам президента в стране, а также к референдуму по вступлению Молдавии в Евросоюз. Он объяснил, почему съезд проходит в России. По его словам, сейчас Молдавия — это захваченное государство, а любой инакомыслящий для властей стал врагом. В адрес главы президента Майю Санду прозвучало слово «узурпатор». Структурой вместе с Шором будет управлять глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Оппозиция настроена на укрепление связей с Россией. Такие заявления были озвучены на съезде. Блок выступает против интеграции в ЕС и политики США.