Молдавская оппозиция в Москве создала блок для участия в выборах

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Илан Шор возглавил блок молдавской оппозиции Фото:

Предвыборный блок «Победа-Виктория» был создан на съезде молдавской оппозиции в Москве. Его возглавил политик Илан Шор, который и объявил о нем.

«Сегодня мы объявляем о создании предвыборного блока «Победа-Виктория», — заявил Илан Шор. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что блок будет готовиться к выборам президента в стране, а также к референдуму по вступлению Молдавии в Евросоюз.

Он объяснил, почему съезд проходит в России. По его словам, сейчас Молдавия — это захваченное государство, а любой инакомыслящий для властей стал врагом. В адрес главы президента Майю Санду прозвучало слово «узурпатор». Структурой вместе с Шором будет управлять глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул.

Оппозиция настроена на укрепление связей с Россией. Такие заявления были озвучены на съезде. Блок выступает против интеграции в ЕС и политики США.

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Предвыборный блок «Победа-Виктория» был создан на съезде молдавской оппозиции в Москве. Его возглавил политик Илан Шор, который и объявил о нем. «Сегодня мы объявляем о создании предвыборного блока «Победа-Виктория», — заявил Илан Шор. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что блок будет готовиться к выборам президента в стране, а также к референдуму по вступлению Молдавии в Евросоюз. Он объяснил, почему съезд проходит в России. По его словам, сейчас Молдавия — это захваченное государство, а любой инакомыслящий для властей стал врагом. В адрес главы президента Майю Санду прозвучало слово «узурпатор». Структурой вместе с Шором будет управлять глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Оппозиция настроена на укрепление связей с Россией. Такие заявления были озвучены на съезде. Блок выступает против интеграции в ЕС и политики США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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