Как стоимость жилья изменится по итогам 2024 года

Цены на недвижимость останутся в стагнации, по итогу 2024 года

19 мая 2024 в 06:00 Размер текста - 17 +

Спрос на «первичку» может подняться из-за нехватки новостроек в некоторых регионах, что спровоцирует рост цен Фото: Денис Моргунов © URA.RU Перед третьим кварталом 2024 года цены на недвижимость поднимутся на 15%. О том, с чем это связано и какими будут цены в конце 2024 года — в материале URA.RU. Прогноз стоимости жилья в июне Аналитики и участники рынка недвижимости ожидают увеличения стоимости квартир к концу второго квартала 2024 года. По оценкам, они подорожают в диапазоне от 1,5 до 15%, рассказали эксперты «Известиям». До 1 июля потребительский спрос будет повышен, что приведет к росту цен. В первую очередь это отразится на рынке первичной недвижимости. Несмотря на то, что рост стоимости жилья в России сильно замедлился еще в конце осени 2023 года, сейчас средние цены на 1 квадратный метр в Москве составляют 332 тысячи рублей. Это на треть превышает показатели аналогичного периода прошлого года. К концу второго квартала 2024 года цены на квартиры могут повыситься на 15% Фото: Денис Моргунов © URA.RU Цены на недвижимость в конце 2024 года Тем не менее, к концу 2024 года стоимость жилья не покажет большой динамики. После существенного увеличения интереса на покупку квартир в конце второго квартала, спрос сильно упадет. Из-за таких «скачков», цены будут оставаться в стагнации. Более того, некоторые эксперты допустили возможность падения стоимости на один квадратный метр до 10% по итогам года. Это связано с тем, что девелоперы будут стараться сохранить интерес покупателей с помощью различных маркетинговых предложений. Такие дополнительные издержки, будут закладываться в итоговую стоимость лота. Однако, есть факторы, которые сыграют на повышение цен на «первички». Дело в том, что в ряде регионов наблюдается нехватка новостроек. В них будет повышен спрос на первичный рынок недвижимости, а это поддержит уровень цен. К концу года динамики цен на квартиры не будет наблюдаться Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Причины роста цен Основная причина роста стоимости квартир — предполагаемая отмена льготной программы на новостройки и ужесточение условий по семейной ипотеке. Также сейчас обсуждается вопрос поднятия до 12% ставки для заемщиков с двумя детьми старше шести лет. Россияне попытаются успеть воспользоваться программами поддержки, пока есть такая возможность. Сейчас ипотека с господдержкой составляет более 50% всех выданных кредитов. При этом 24% приходится на программу на новостройки, а на семейную — 23%. Рост цен связан с увеличением спроса, а спрос вызван возможной отменой льготных программ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перед третьим кварталом 2024 года цены на недвижимость поднимутся на 15%. О том, с чем это связано и какими будут цены в конце 2024 года — в материале URA.RU. Аналитики и участники рынка недвижимости ожидают увеличения стоимости квартир к концу второго квартала 2024 года. По оценкам, они подорожают в диапазоне от 1,5 до 15%, рассказали эксперты «Известиям». До 1 июля потребительский спрос будет повышен, что приведет к росту цен. В первую очередь это отразится на рынке первичной недвижимости. Несмотря на то, что рост стоимости жилья в России сильно замедлился еще в конце осени 2023 года, сейчас средние цены на 1 квадратный метр в Москве составляют 332 тысячи рублей. Это на треть превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Тем не менее, к концу 2024 года стоимость жилья не покажет большой динамики. После существенного увеличения интереса на покупку квартир в конце второго квартала, спрос сильно упадет. Из-за таких «скачков», цены будут оставаться в стагнации. Более того, некоторые эксперты допустили возможность падения стоимости на один квадратный метр до 10% по итогам года. Это связано с тем, что девелоперы будут стараться сохранить интерес покупателей с помощью различных маркетинговых предложений. Такие дополнительные издержки, будут закладываться в итоговую стоимость лота. Однако, есть факторы, которые сыграют на повышение цен на «первички». Дело в том, что в ряде регионов наблюдается нехватка новостроек. В них будет повышен спрос на первичный рынок недвижимости, а это поддержит уровень цен. Основная причина роста стоимости квартир — предполагаемая отмена льготной программы на новостройки и ужесточение условий по семейной ипотеке. Также сейчас обсуждается вопрос поднятия до 12% ставки для заемщиков с двумя детьми старше шести лет. Россияне попытаются успеть воспользоваться программами поддержки, пока есть такая возможность. Сейчас ипотека с господдержкой составляет более 50% всех выданных кредитов. При этом 24% приходится на программу на новостройки, а на семейную — 23%.